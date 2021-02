Gato quedó congelado en un árbol tras nevadas de Nuevo León

Gato congelado en el tronco de un árbol de Nuevo León (Video: Facebook/J. Gallegos Vergara)

Un supuesto gato congelado en un árbol de Nuevo León se viralizó en redes sociales, luego de que un usuario de Facebook compartiera en su cuenta un video de lo ocurrido.

Debido a la Tormenta Invernal, la temperatura en la entidad ha bajado hasta los -8º a -5ºC en la entidad, ocasionando que al menos cuatro personas hayan fallecido, varios accidentes viales y otros infortunios como lo fue el presunto gato congelado.

Aunque se desconoce si se trata de un animal falso, el video se ha mantenido en varias plataformas asombrando a los cibernautas.

“¡No manches! Tan gacho ha estado el frío que se congeló… no sé si sea un gato o un mapache, pero… creo que es un gato. Chale. Por favor, cuiden a sus mascotas, señores. Qué bárbaro […] No sé qué sea, creo que sí es un gato”, se escucha decir a un hombre en el video.

Las bajas temperaturas han dejado varias afectaciones (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

La escena causó varias reacciones entre los usuarios de redes sociales, proliferando la de quienes lamentaron que el gato haya quedado congelado.

“Esa gente que no cuidan a sus animales los dejan afuera, aquí hay gente que los dejan afuera y se debería multar a esas personas irresponsables”, aseveró un usuario.

Entre las recomendaciones para la ciudadanía afectada, también se encuentra resguardar a mascotas dentro de casa ya que las bajas temperaturas podrían afectarlos severamente.

Debido a la histórica nevada, los servicios de seguridad y emergencias de Nuevo León se encuentran ya en acción, y recorren las calles de la entidad para evaluar daños, entre las zonas afectadas están: Apodaca, Escobedo, San Nicolás y San Pedro.

La contingencia se complicó en la mañana de este lunes por una falla general en el sistema eléctrico (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

En las últimas horas, los efectos del temporal -provocado por el Frente Frío 35 y la novena tormenta invernal-, obligaron a cerrar tramos carreteros, puentes y vialidades, y a abrir albergues. La contingencia se complicó en la mañana de este lunes por una falla general en el sistema eléctrico que provocó un apagón en varias zonas del norte del país.

A través de Facebook, Miguel Perales, de Protección Civil Nuevo León, confirmó que este problema en el suministro eléctrico generó una interrupción del servicio de Metrorrey, y aseguró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra trabajando para resolver la incidencia.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan nuevas nevadas en la entidad a lo largo del día.

Los efectos del temporal -provocado por el Frente Frío 35 y la novena tormenta invernal-, obligaron a cerrar tramos carreteros (Foto: Protección Civil Monterrey)

Apagón y Metrorrey

A través de un comunicado en Twitter, el Cenace, operador independiente del Sistema Eléctrico Nacional, explicó cuál fue el motivo del apagón que ocurrió a las 07:48 de la mañana, y está afectando a gran parte del norte del país.

“Debido a un alto flujo de energía eléctrica entre las regiones del sur y el norte del país, ocasionado por las salidas de centrales eléctricas de generación por la falta de gas natural y la pérdida de algunos elementos de la Red Nacional de Transmisión, a las 07:48 se presentó un desbalance entre la carga y la generación en el norte y noreste del país, afectando aproximadamente a 6950 MW de carga. Por lo que, el @CenaceMexico se encuentra instrumentando el restablecimiento”, informó.

Hasta el momento se logró recuperar alrededor del 30% de carga en el norte de México, pero desde el Cenace se pidió a la población de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas su apoyo en la reducción del uso y consumo de la energía eléctrica no prioritaria.

