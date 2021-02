Cortes eléctricos han dejado pérdidas de USD 200 millones por hora en maquiladoras del norte: Index

1.3 millones de familias se han visto afectadas por el apagón (Foto: Archivo)

Los cortes de electricidad que iniciaron el fin de semana en varios estados del norte de México, debido a la falta de suministro de gas por parte de Texas (EEUU), entidad que ha padecido un frío extremo por un vórtice polar, han provocado pérdidas millonarias en el sector privado nacional.

De acuerdo con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), al menos 2,600 compañías del sector se han visto fuertemente afectadas por los “apagones”, sobre todo en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Lo anterior representa una pérdida aproximada de USD 200 millones (más de 4 mil millones de pesos) por hora. Así lo aseguró este martes durante una conferencia de prensa, Luis Manuel Hernández, presidente de Index:

Estamos teniendo un impacto social muy fuerte en el sector [...] No podemos planear horarios de producción, ni los turnos de más de 900 mil trabajadores para optimizar los recursos en esta crisis energética. Empresas del sector automotriz, aeroespacial y otros ya dejaron de producir por recortes de energía de más de 15 horas

El empresario indicó que este tipo de acontecimientos se traducen en incertidumbre para los corporativos, específicamente en los planes de inversión, pues no saben cuándo va a va a dar una situación similar, en la que el sector no esté preparado para hacerle frente y no se cuente con un plan de implementación con tiempos, fechas y responsables a los que se pueda hablar.

Tenemos que entender que la manufactura en México es el principal motor económico que tenemos. Entonces, este tema de energía tiene un impacto social muy importante

Además de las pérdidas en la parte de salarios e insumos, señaló que en el Index anticipan afectaciones con sus clientes, así como en el pago de tiempo extra y transportación adicional, por lo que aún no se puede conocer el costo económico que tendrán estos cortes.

La mayor cantidad de las pérdidas se van a reflejar en el tema T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) saben que está en varios escritorios del gobierno federal americano, varios del gobierno federal mexicano. Tenemos ese impacto, en la medida en cómo se reactive esto y más que sensibilicemos que no estamos hablando de fierros, ni cuatro paredes de una empresa. Estamos hablando 1.3 millones de mexicanos que no pueden desplazarse

Entre las demandas del Index para el gobierno federal es que haya una mejor comunicación en cuanto a las fechas de cortes en lo que se reestablece el suministro de energía y, así, poder elaborar planes para no interrumpir la producción en las plantas.

Con una buena coordinación, con paros programados; con una persona responsable en cada región con quien podamos coordinarnos podremos aguantar más. Mientras esa coordinación no se dé, es muy difícil

Por su parte, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) adelantó que esta tarde, de las 18:00 a las 23:00 horas, tiempo del centro del país, habrá apagones en 12 estados del país: Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

El norte de México vive por segundo día consecutivo cortes en el servicio eléctrico. El operador del sistema eléctrico mexicano, el Cenace, mantiene la alerta operativa y hace cortes rotativos que afectan a los estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, todos fronterizos con Texas y con fuerte presencia de grandes industrias que van desde petroleras hasta embotelladoras y del sector automotor.

En la víspera, el apagón afectó a unos 4.7 millones de usuarios en el norte de México, aunque buena parte del servicio ha sido restablecido desde la tarde del lunes.

