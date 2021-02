Checo Pérez está asombrado por las instalaciones de su escudería: “Puedo ver por qué Red Bull ha tenido tanto éxito”

Las instalaciones están en Milton Keynes, al noroeste de Londres (Foto: Instagram/redbullracing)

El nuevo piloto de Red Bull Racing, Sergio “Checo” Pérez, está asombrado con las instalaciones de la escudería austriaca, la segunda mejor clasificada de la Fórmula Uno (F1), solo por detrás de Mercedes.

Y es que el mexicano de 31 años de edad, ha dado entender que hay una diferencia considerable entre la base de Milton Keynes, al noroeste de Londres (Inglaterra), con los recintos de Racing Point y McLaren, equipos para los que corrió antes de llegar a Red Bull. Así lo dijo este martes en charla con el podcast Talking Bull.

Puedo ver por qué el equipo ha tenido tanto éxito y estoy motivado para la temporada

Además, Checo confesó estar ansioso por el inicio de la temporada 2021 de la F1 con su nuevo equipo, el cual iniciará el próximo 28 de marzo con el Gran Premio de Bahrein.

Ha sido una semana muy positiva. Aún hay muchas cosas por las que tenemos que pasar. Muchas reuniones con los ingenieros, muchas cosas que están por venir, pero ha sido una semana muy positiva. Tenemos mucho trabajo por delante, pero esto ya ha comenzado y estoy muy feliz

Sergio Pérez durante su primera visita a la base de Red Bull Racing (Foto: Twitter@redbullracing)

Cabe señalar que la próxima temporada, Red Bull correrá con un motor Honda y las instalaciones de la escudería se encuentran en remodelación para contar con un departamento de motores.

Luego de que Sergio tuviera en 2020 su mejor año en el máximo circuito, ganando su primer Gran Premio y quedando como el cuarto mejor piloto, solo por detrás de los de Mercedes y su ahora coequipero Max Verstappen, las expectativas son altas en el mexicano.

El equipo busca mejorar los resultados obtenidos en los últimos años y decidieron por sumar a Pérez, lo cual les significó seguir un plan distinto al que habían desarrollado en años pasados con sus pilotos de desarrollo.

Al respecto, el ex piloto de Red Bull en la temporada 2006, Robert Doornbos, aseguró en entrevista con Motorsport que con el arribo de Pérez, la escudería austriaca podrá dar pelea a Mercedes

Max Verstappen. EFE/EPA/TOLGA BOZOGLU /Archivo

Con Pérez se les abrirá todo un mundo nuevo. No digo que vaya a ser súper rápido de inmediato, no creo que la clasificación sea necesariamente el punto más fuerte de Pérez, pero con 10 años de experiencia en varios equipos ha desarrollado una habilidad para llegar al máximo los domingos cuando lo necesita

“Eso es también lo que buscaba Red Bull, para poder empezar a jugar con Mercedes, en lugar de ser el juguete de Mercedes. Así que ahí es donde se va a notar la diferencia” , agregó.

Aunque el holandés dejó en claro que el tapatío llegará como segundo piloto del equipo detrás de Max Verstappen por lo que sería difícil que pueda pelear por el título de la F1.

“Red Bull Racing es Max Verstappen. Así que también es un movimiento muy atrevido por parte de Pérez. Al mismo tiempo, era algo que no podía rechazar. Pero espero que una vez que quede claro que es el segundo piloto, Pérez acepte ese papel y haga de su prioridad ganar el título de Constructores para Red Bull. Pero no hasta que esté absolutamente claro. Sin embargo, es lo suficientemente maduro como para reconocer que no tiene ninguna posibilidad real de ganar el título”, sentenció.

