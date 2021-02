Raúl Jiménez reveló que no recuerda cuando sufrió la fractura de cráneo o su paso en el hospital (Foto: Alex Pantling/ EFE/ EPA)

Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton, reveló detalles del momento cuando cayó inconsciente hace unos meses por un choque de cabezas. Indicó que no recuerda con exactitud el momento de su lesión ni de su paso por el hospital.

“Sé que estuve en el hospital cinco días, pero no no me acuerdo muy bien. Lo que más recuerdo es cuando fueron por mí al hospital Aria y Dan (Daniela Basso)”, explicó el ariete azteca en una entrevista con el semanario EstiloDF.

Se me nubla, sé que estuve en el hospital, tampoco hay mucho de lo que me pueda acordar

El delantero mexicano descartó que haya pensado en el retiro por la fractura de cráneo que sufrió (Foto: John Walton/ Reuters)

El delantero mexicano descartó que haya pensado en el retiro por la fractura de cráneo que sufrió. Aseguró que siempre fue positivo en volver las canchas y una parte de ello fue gracias al apoyo que le han brindado desde el golpe.

“Nunca pensé en eso, siempre pensé que iba a regresar, que iba a salir adelante de esto, siempre fui positivo, miré hacia adelante de buena manera con Dani, Aria, gente que está desde lejos pero apoyándome en cada momento, verle el lado positivo a pesar de que es algo malo y sacar lo mejor de eso”, detalló.

Por último, apuntó que sigue avanzando con su recuperación para poder volver al campo de juego lo antes posible. “Sigo todavía en ese punto, quiero regresar al nivel en que estaba y superarlo y ese es el siguiente paso”, sentenció.

Jiménez apuntó que sigue avanzando con su recuperación para poder volver al campo de juego lo antes posible (Foto: Catherine Ivill/ EFE/ EPA)

Vale recordar que el romperedes azteca salió de la cancha en camilla tras recibir un duro golpe en un tiro de esquina en el partido contra Arsenal a finales de noviembre. El encontronazo ocurrió en un córner a favor de los gunners, donde el ariete azteca chocó con el brasileño David Luiz y ambos quedaron en el suelo.

Los cuerpos médicos de ambos equipos atendieron a los futbolistas durante varios minutos. Al final, Jiménez no regresó al partido y fue llevado a un hospital de Londres. Tras varios días de incertidumbre, el máximo anotador histórico de los Wolves salió avante de una operación por la fractura que sufrió.

A su vez, Nuno Espirito Santo, entrenador de los Wolves, reveló que Raúl Jiménez podría volver a las canchas para esta temporada. Indicó que la recuperación del delantero mexicano ha sido satisfactoria, aunque aseguró que no se adelantarán a ningún proceso de rehabilitación.

Nuno Espirito Santo, entrenador de los Wolves, reveló que Raúl Jiménez podría volver a las canchas para esta temporada (Foto: Twitter/ @Wolves)

“Estamos realmente positivos de que esto pueda suceder. Es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia que siga mejorando día a día”, expresó el estratega portugués en un comunicado del club a finales de enero.

El timonel europeo apuntó que el cuerpo médico está sorprendido por la recuperación de su máximo anotador histórico. “Está mejorando en todas las pruebas de conmoción cerebral que le hicimos anteriormente, hace dos temporadas, así que está muy, muy bien”, agregó.

A pesar de ello, Jiménez ha estado cerca del club inglés. En varias ocasiones ha visto a sus compañeros desde la grada o los alienta en los entrenamientos cuando va a las instalaciones del equipo a seguir con su recuperación.

El director técnico reconoció que la pronta recuperación de Jiménez ha sido un aliciente para la plantilla. “Sólo con verlo correr y levantar pesas y hacer todos estos entrenamientos de fuerza, es un gran estímulo para todos”, externó.

