“Está jodido en la calle”: Miguel Layún se sensibilizó con la población afectada por nevadas en Nuevo León

Miguel Layún, defensor de Monterrey, minimizó los problemas para entrenar por las cuestiones climáticas que aquejan a Nuevo León (Foto: Miguel Sierra/ EFE)

Miguel Layún, defensor de Monterrey, minimizó los problemas para entrenar por las cuestiones climáticas que aquejan a Nuevo León. Recordó que le ha tocado hacer la práctica con un calor incómodo, por lo que aclaró que es un tema de adaptación.

“Es un tema que al final de cuentas es adaptación, no es nada del otro mundo, creo que lo único que puede cambiar son las sensaciones corporales en cuanto a la temperatura que puede haber, pero recuerdo haber jugado a las tres de la tarde con una humedad bastante complicada”, explicó en conferencia de prensa.

El lateral mexicano aseguró que “son situaciones que no tendrían por qué afectar”. Aunque reconoció que el clima ha provocado problemas, apuntó que los futbolistas deben ser afortunados por tener los aditamentos necesarios para entrenar.

La entrada de un frente frío a los estados del norte del país, provocó el descenso significativo de temperaturas en el estado de Nuevo León (Foto: Gabriela Pérez/ Cuartoscuro)

“El clima ha sido complicado, creo que nosotros tenemos que sentirnos afortunados de que tenemos todo lo necesario para poder trabajar de la manera más adecuada, me refiero desde la indumentaria, ropa, estos gorritos que parecen una tontería, pero te dan la vida”, detalló.

Layún anotó que está preocupado por las personas que no tienen la suerte de ellos. Señaló que parte de la población está pasando por situaciones complicadas debidas a las bajas temperaturas desde hace unos días.

“A mí lo que más me preocupa en estos momentos es la gente que pudiera estar pasando de verdad jodido en la calle, en una situación adversa, en su casa, donde tal vez no tienen los recursos para soportar estas temperaturas, eso sí me preocupa. Jugar futbol con estos climas hasta me gusta”, externó.

Sobre la derrota contra Santos Laguna, el zaguero admitió que no tuvieron un buen funcionamiento en Torreón (Foto: Cortesía/ Club Santos)

Sobre la derrota contra Santos Laguna, el zaguero admitió que no tuvieron un buen funcionamiento en Torreón. "No fue el partido que nosotros queríamos hacer, no llevamos a cabo las cosas como se trabajaron a lo largo de la semana, responsabilidad nuestra", indicó.

“En cuanto al funcionamiento, el equipo va muy bien, si nos ponemos a analizar el trabajo táctico que se ha hecho a lo largo de las jornadas de cómo ha funcionado el equipo, me parecería absurdo pensar que el equipo no está creciendo, no está mejorando. Entiendo que siempre se va a esperar que esta plantilla gane los partidos con una cierta comodidad en los resultados”, agregó.

Y es que, desde que empezó el torneo, La Pandilla ha perdido el olfato frente al arco y solo han anotado cuatro goles en seis encuentros. Sin embargo, el oriundo de Veracruz rechazó que tengan que buscar culpables.

Desde que empezó el torneo, La Pandilla ha perdido el olfato frente al arco y solo han anotado cuatro goles en seis encuentros (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

“Ningún jugador que está en esta plantilla merece comer banca. Veo cómo trabajamos nosotros, cómo intentamos evolucionar, el empeño que tenemos, la competencia que tenemos, el ánimo que tenemos, ningún jugador merece comer banca”, declaró.

Aseguró que cualquier jugador que que inicia en el 11 titular ha dejado todo en la cancha. Además, explicó que cada futbolista aporta algo diferente, pero aclaró que al final de cuentas es un juego en equipo.

“Cada jugador tiene características diferentes y es ahí donde Javier (Aguirre) aprovecha para tomar ciertas decisiones. No me parece, ni siquiera justo, que se señale al Melli (Rogelio Funes Mori) porque es un trabajo colectivo”, sentenció.

Por ello, Layún aseveró que trabajan para terminar con la mala racha goleadora. “Son cosas que trabajamos, hemos ido mejorando, pero debemos llevarlas a cabo en los partidos”, finalizó.

