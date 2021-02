“Qué pequeños los huev** de Morena”: explosivas reacciones de Brozo y Chumel Torres a la candidatura de Félix Salgado Macedonio

Usuarios en redes sociales mostraron su indignación por la candidatura del morenista (Foto: Cuartoscuro/senado.gob.mx/IG:@chumeltorres)

El registro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha generado una fuerte indignación por las al menos cinco acusaciones que se han vertido en su contra por delitos sexuales.

En redes sociales, los usuarios comenzaron a arremeter al partido político por permitir que una persona con ese historial contendiera por la gubernatura de Guerrero. Entre las reacciones sobre la candidatura estuvieron las del influencer Chumel Torres y el comunicador mexicano Víctor Trujillo, “Brozo”, ambos conocidos por su critica constante a la actual administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante el evento realizado por el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEPS) en Chilpancingo, Salgado Macedonio hizo un reconocimiento público a la mujer guerrerense “porque las mujeres y los jóvenes son el motor de la Cuarta Transformación. Sin ellos no hay cuarta transformación”.

Este extracto no solo se viralizó casi de inmediato, también indigno a los grupos feministas que han estado luchando por echar atrás la campaña de Salgado Macedonio por los señalamientos de agresión sexual.

Salgado Macedonio ha sido acusado en almenos cinco cosaiones de violencia sexual (Foto: @salomonj / Twitter)

El conductor del Pulso de la República compartió las palabras del morenista en su cuenta oficial de Twitter y escribió:

Esto es vomitivo. Qué pequeños los huevitos de Morena

Mientras que “Brozo” publicó un post en la misma red social que decía: “No estoy llorando... Se me metió una basura en mi TL” y adjunto el video donde Salgado Macedonio hace referencia a la mujeres guerrerense.

Poco antes de que se realizara el registro, la Colectiva Nacional Ningún Agresor en el Poder se presentó esta frente a Palacio Nacional para protestar en contra de que el partido Morena, grupo político que llevó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la silla presidencial, permitiera el registro del senador.

Las feministas realizaron el conocido performance “Un violador en tu camino” de Las Tesis en el Zócalo de la Ciudad de México para manifestarse. Al terminar, recalcaron que las protestas para detener la candidatura de Salgado Macedonio han sido constantes, pero que figuras con el dirigente del partido, Mario Delgado, y el presidente López Obrador, han atribuido los señalamiento a la temporada electoral que atraviesa el país.

Denuncias contra Salgado Macedonio

Morena impulsó la candidatura de Salgado Macedonio a pesar de las acusaciones por delitos sexuales (Foto: Cuartoscuro)

El morenista ha sido acusado en al menos cinco ocasiones por delitos sexuales en contra de varias mujeres. Tantos fueron los señalamiento que Morena tuvo que iniciar una investigación en contra de Salgado Macedonio, luego de que se impusiera una queja interna acerca del ahora candidato.

Los hechos de la primera acusación ocurrieron en 1998. El político fue señalado de abusar de una integrante del partido cuando esta tenía 17 años en una fiesta a la que ella asistió con su pareja. Al no encontrar a su novio pidió 100 pesos prestados a su agresor y este aprovechó para violarla y luego arrojarle el dinero en la cara.

Otra denuncia fue emitida el 28 de diciembre de 2018, cuando Salgado Macedonio era director de La Jornada de Guerrero. En mayo de ese año el político la drogó y violó cuando se encontraba en su casa. Incluso, la víctima detallo que tiempo después continuaba agrediéndola sexualmente y la chantajeaba con mandar fotos íntimas a su esposo.

Angelina Mercado acusó a Salgado Macedonio ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Guerrero de haberla acosado sexualmente, intimidarla, abusar de su autoridad y falsas acusaciones cuando él era alcalde de Acapulco.

Una denuncia fue publicada por el diario El País. Se trata del testimonio anónimo de una militante de Morena que contó que el ahora candidato abusó de ella. “Estaba muy alcoholizado, me tomó de la cabeza, me agarró mis cabellos, apretó un poco y empezó a meter la lengua en mi boca. Yo le dije: señor, no es correcto, esto no está bien y no le he hecho nada para que me falte al respeto. Me dijo: ‘no pasa nada, no seas sangrona”, fue el testimonio que esta mujer compartió con ese medio.

