Félix Salgado Macedonio se registró como candidato al gobierno de Guerrero por Morena: hay protestas en CDMX

Foto: @salomonj / Twitter.

Félix Salgado Macedonio realizó su registro como candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para la gubernatura de Guerrero, pese a que se le acusó en repetidas ocasiones de violencia sexual y se expusieron públicamente las denuncias en su contra.

Durante un evento realizado por el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEPS) en Chilpancingo, Salgado Macedonio aseguró que realizaría una campaña propositiva en la que no se caería en la “guerra sucia”. Además hizo un reconocimiento público a la mujer guerrerense “porque las mujeres y los jóvenes son el motor de la Cuarta Transformación. Sin ellos no hay cuarta transformación”.

Mencionó que haría una campaña austera y que se apegaría a la nueva realidad del estado. Sin embargo, detrás del ahora registrado candidato se encuentra un historial de señalamientos por violación que datan de 1998 y el 2016.

“Es un asunto partidista y producto de la temporada”, dijo el López Obrador al ser cuestionado sobre el tema. (Foto: Cuartoscuro)

De hecho, este 15 de febrero por la mañana, la Colectiva Nacional Ningún Agresor en el Poder se presentó esta frente a Palacio Nacional para protestar en contra de que el partido Morena, grupo político que llevó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la silla presidencial, permitiera el registro del senador.

Las feministas realizaron el conocido performance “Un violador en tu camino” de Las Tesis en el Zócalo de la Ciudad de México para manifestarse. Al terminar, recalcaron que las protestas para detener la candidatura de Salgado Macedonio han sido constantes, pero que figuras con el dirigente del partido, Mario Delgado, y el presidente López Obrador, han atribuido los señalamiento a la temporada electoral que atraviesa el país.

Morena desmintió que se haya desechado la queja interna impuesta en contra de Salgado Macedonio que lo hizo objeto de una investigación. (Foto: @salomonj / Twitter)

Durante la protesta, las feministas se dirigieron al presidente de México:

Queremos decirle a López Obrador que si no está con las víctimas es cómplice, que él es parte de este pacto patriarcal en el que todos se cubren y no escuchan a las víctimas

Por su parte, Morena desmintió que se haya desechado la queja interna impuesta en contra de Salgado Macedonio que lo hizo objeto de una investigación.

Hasta ahora se han presentado por lo menos cinco denuncias. La primera de 1998 por una mujer que acusó al integrante de Morena de haber abusado de ella cuando solo tenía 17 años durante una reunión a la que acudió con su pareja. Relató que al perder de vista a su novio se dirigió al domicilio de Félix Salgado. Al cerciorarse de que no estaba ahí su novio le pidió al acusado 100 pesos prestados para pagar su pasaje de regreso. Entonces fue cuando el ahora aspirante se le abalanzó encima y la violó. Después le aventó el dinero en la cara.

La siguiente denuncia fue emitida el 28 de diciembre de 2018, cuando Salgado Macedonio era director de La Jornada de Guerrero. En mayo de ese año el político la drogó y violó cuando se encontraba en su casa. Incluso, la víctima detallo que tiempo después continuaba agrediéndola sexualmente y la chantajeaba con mandar fotos íntimas a su esposo. Sin embargo, el expediente fue “enterrado” a pesar de que la presunta víctima, quien se identifica con las siglas JDC, ratificó su denuncia el 2 de enero de 2017.

Colectiva Nacional Ningún Agresor en el Poder realizó el performance Un violador en tu camino frente a Palacio Nacional. En protesta la posible candidatura de Félix Salgado Macedonio del partido Morena y quien según las protestantes tiene al menos 5 denuncias por delitos sexuales. (Foto: Cuartoscuro)

Una tercera demanda fue interpuesta, según reportó Milenio, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Guerrero, en 2007 cuando Salgado Macedonio era alcalde de Acapulco. Angelina Mercado, entonces coordinadora de Servicios Públicos del Ayuntamiento de ese municipio, lo denunció por acoso sexual, abuso de autoridad, intimidación y falsa acusación.

También, el diario El País dio a conocer un testimonio anónimo de una militante de Morena que contó que Salgado Macedonio abusó de ella. “Estaba muy alcoholizado, me tomó de la cabeza, me agarró mis cabellos, apretó un poco y empezó a meter la lengua en mi boca. Yo le dije: señor, no es correcto, esto no está bien y no le he hecho nada para que me falte al respeto. Me dijo: ‘no pasa nada, no seas sangrona”, fue el testimonio que esta mujer compartió con ese medio.

“Es un asunto partidista y producto de la temporada”, dijo el López Obrador al ser cuestionado sobre el tema. Sin embargo, desde el anuncio de la candidatura, diversos colectivos feministas han protestado para evitar que Salgado Macedonio sea gobernador.

