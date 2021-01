UnVioladorNoSeráGobernador: el estallido en redes sociales en contra de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero

(Foto: Twitter @FelixSalMac)

Se prevé que este domingo 31 de enero el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ––partido del presidente López Obrador–– haga oficial la designación de Félix Salgado Macedonio como su candidato a la gubernatura del estado de Guerrero, para las elecciones del próximo 6 de julio. Pero se trata de un político acusado por varias mujeres de abuso sexual.

Y precisamente por esos señalamientos, la Colectiva Nacional Feminista “Ningún agresor en el poder” organizó un movimiento en redes sociales llamado “Twittazo contra el agresor”, en el que mediante etiquetas como #UnVioladorNoSeráGobernador o #NingúnAgresorEnElPoder, buscan hacer presión y visibilizar este tema.

En contra de Félix Salgado Macedonio hay al menos tres denuncias presentadas por abuso sexual.

Una data desde el 28 de diciembre de 2016. La víctima trabajó con el político el periódico La Jornada de Guerrero, cuando él era director del medio. Esta mujer señaló en su acusación que en mayo del mismo año fue drogada y violada por el político cuando estaba en su casa. Después la violó sexualmente, agregó, en repetidas ocasiones, incluyendo golpes. Para que no lo acusara en ese momento, refiere la mujer, Salgado Macedonio la chantajeaba con enviar a su esposo fotografías íntimas que le había tomado. El expediente fue “enterrado” a pesar de que la presunta víctima, quien se identifica con las siglas JDC, ratificó su denuncia el 2 de enero de 2017.

En otra acusación realizada ante la Fiscalía General de la República (FGR) a finales del año pasado, otra mujer también acusa al militante de Morena de haber abusado sexualmente de ella en 1998, cuando ella con 17 años de edad acompañó a su entonces pareja a Acapulco, a un reunión con el político. Ella perdió a su novio así que se dirigió al domicilio de Félix Salgado. Una vez ahí, relató, al cerciorarse de que no estaba ahí su pareja, le pidió al acusado 100 pesos prestados para pagar su pasaje de regreso. Entonces fue cuando el ahora aspirante se le abalanzó encima y la violó . Después le aventó el dinero en la cara.

Y una tercera demanda se dio a conocer en días pasados. Esa fue interpuesta, según reportó Milenio, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Guerrero, en 2007 cuando Salgado Macedonio era alcalde de Acapulco. Angelina Mercado, entonces coordinadora de Servicios Públicos del Ayuntamiento de ese municipio, lo denunció por acoso sexual, abuso de autoridad, intimidación y falsa acusación .

El pasado 13 de enero, la escritora Marxitania Ortega Flores, hija del exgobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, se sumó a las denuncias en contra de Salgado Macedonio. En una extensa publicación de Facebook, la autora de “Guerra de guerrillas”, relató que el político la acosó sexualmente en 2014, precisamente durante la presentación de dicho libro.

“Yo me he encontrado con él apenas 4 veces. Una, en la presentación de mi novela, en el Centro Cultural Acapulco. Estaba ebrio y cuando se acercó a mí lo hizo de la peor manera, lasciva, con un abrazo impropio, por decir lo menos. ¿Saben ustedes qué se siente en momentos así? Mucho asco”, dice una parte del testimonio de la escritora, “es una experiencia que rebasa la incomodidad. Se experimenta mucha rabia de que alguien se sienta con el derecho de tocar el cuerpo de una de esa manera. Me lo hizo a mi, en un evento público, mi evento, en una posición de poder. Vi hacérselo a otra mujer, años antes, amiga mía, cuando fue presidente municipal”.

Un quinto relato fue dado a conocer por el diario español El País. La víctima, una militante de Morena que pidió conservar el anonimato, contó que durante la campaña con la que buscaba ser senador de Guerrero en 2018, Félix Salgado abusó de ella. “Estaba muy alcoholizado, me tomó de la cabeza, me agarró mis cabellos, apretó un poco y empezó a meter la lengua en mi boca. Yo le dije: señor, no es correcto, esto no está bien y no le he hecho nada para que me falte al respeto. Me dijo: ‘no pasa nada, no seas sangrona”, fue el testimonio que esta mujer compartió con ese medio.

A raíz de estas denuncias, también días pasados, más de un centenar de mujeres simpatizantes y militantes de Morena enviaron una carta a la secretaria general del partido, Citlali Hernández, en donde expresaron su desacuerdo con el nombramiento de Félix Salgado como candidato a la gubernatura de Guerrero.

En los primeros días de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció al respecto, señalando que las acusaciones en contra de Salgado Macedonio, eran productos propios de la temporada de elecciones.

“ Es un asunto partidista y producto de la temporada. Hay una competencia en algunos estados porque se vienen elecciones, entonces todo esto genera polémicas, acusaciones. (...) Y o lo único que puedo comentar es que cuando hay elecciones o competencia se trata de descalificar al adversario de una o de otra manera ”, aseveró.

Félix Salgado Macedonio, de 63 años de edad, es un polñitico guerrerense que se unió a las filas de Morena en 2018 y ahora busca convertirse, con ese partido, en el próximo gobernador de su estado.





