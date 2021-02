“En México, un presunto violador puede ser gobernador”: artistas y activistas exigieron a Morena retirar candidatura de Salgado Macedonio

(Video: Youtube)

El caso de Felix Salgado Macedonio, quien es candidato a la gubernatura de Guerrero por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) continúa generando críticas por parte de grupos feministas, los cuales no están de acuerdo en que alguien acusado de abuso sexual tenga el apoyo del partido fundado por el presidente López Obrador.

A través de un video que fue publicado el viernes 5 de febrero, artistas y activistas exigieron al partido con más poder en la actualidad que retire la candidatura del guerrerense, pues “fue acusado por cinco mujeres que lo identifican como su agresor por violencia sexual”, se puede escuchar en la grabación titulada #NingúnAgresorEnElPoder.

En la filmación participaron la escritora Alma Delia Murillo, la periodista Marion Reimers, las actrices Gabriela de la Garza, Sophie Alexander, las directoras de cine Natalia Beristáin y Katinaa Medina Mora y la activista Yolitzin Jaimes, entre otras, quienes reclamaron que “en México, un presunto violador puede ser gobernador”.

Asimismo, señalaron que de convertirse en gobernador, “tendría inmunidad constitucional o fuero y los procesos penales en su contra quedarían suspendidos”. Ante esta situación, cuestionaron el hecho de que Morena eligiera a un presunto violador como su candidato en lugar de creerle a las víctimas.

Durante el video, las mujeres hicieron una lectura dramatizada del testimonio de una presunta víctima de Salgado Macedonio. “Me quitó el top con fuerza, me puso la mano sobre el cuello, me violó, y con los pantalones abajo y todo sudoroso buscó su cartera, sacó 100 pesos y me los aventó a la cara como si fuera basura”.

Las participantes del video también hicieron un llamado a la ciudadanía para que no voten por él en las próximas elecciones. “¿Con tu voto quieres darle fuero a un presunto violador para que no pueda ser investigado?”, señalaron y concluyeron que de quedar impune, podría volver a cometer este tipo de actos una vez en el poder.

El 31 de enero, Salgado Macedonio fue ratificado por 47 de los 90 consejeros de Morena, a pesar de las denuncias en su contra y de que en redes sociales se han gestado fuertes movimientos exigiendo eliminarlo de la contienda electoral.

Sin embargo, durante este periodo ha tenido el apoyo de diversas figuras del organismo político, como Mario Delgado, presidente nacional de Morena, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, e incluso el propio presidente López Obrador.

El dirigente del partido señaló que Morena advirtió que no tendría como candidatos a quienes contaran con sentencias por violencia a las mujeres, pero que por ahora no se ha acreditado la existencia de un delito.

“En esta época de elecciones siempre hay muchas denuncias públicas y demás. Mientras que Félix Salgado mantenga sus derechos políticos, él es nuestro candidato. No hay ninguna sentencia por parte de ninguna autoridad que acredite que haya cometido un delito”, sostuvo el morenista.

Claudia Sheinbaum indicó que se trata de una cuestión del partido, pero recalcó que son las encuestas las que determinan a los candidatos para la contienda electoral. “Hay denuncias, que yo sepa no hay sentencias. Yo confío en la dirigencia del partido Morena”, contestó la jefa de gobierno cuando se le preguntó si consideraba ético que Salgado Macedonio fuera candidato a pesar de las denuncias por abuso sexual.

Por su parte, durante una conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano indicó que estos asuntos eran “producto de la temporada. Hay una competencia en algunos estados porque se vienen elecciones, entonces todo esto genera polémicas, acusaciones. (...) Yo lo único que puedo comentar es que cuando hay elecciones o competencia se trata de descalificar al adversario de una o de otra manera”, aseveró.

