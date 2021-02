AMLO se reunió con Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora que también estuvo contagiada de COVID-19

AMLO y la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich (Tw: lopezobrador_)

Ya repuesto de su contagio de COVID-19 y metido de lleno en su agenda laboral, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió esta tarde con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, quien también fue portadora del virus hace meses.

En su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano compartió una imagen en compalía de la presidenta de Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores).

“Conversé con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, presidenta de la Conago; me presentó su agenda de trabajo y acordamos que seguiremos gobernando juntos en beneficio del pueblo”, escribió para acompañar su publicación.

Fue a principios de noviembre cuando la mandataria estatal informó a través de su redes sociales sobre su contagio de COVID.

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich se contagió de COVID el pasado noviembre (EFE/ Gary Williams/Archivo)

“He recibido el resultado de mi prueba de COVID-19 y es positivo. Afortunadamente, mi estado de salud es estable y con síntomas leves. Como establece el protocolo sanitario, me encuentro en resguardo en casa y desde allí sigo trabajando. Con oportunidad, informaré de mi evolución”, escribió en Twitter el 2 de noviembre.

Su anuncio llegó apenas unos días después de que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la capital mexicana, también diera positivo al virus. “Ayer por la noche me informaron que di positivo a la prueba de COVID. Me siento bien, fuerte y estoy con seguimiento médico de @SSaludCdMx y @incmnszmx. Hasta ahora sin síntomas. Seguiré trabajando y coordinando todas las actividades a distancia, con el mismo empeño de siempre”, comunicó el 27 de octubre.

Sus casos se han sumado a otros mandatarios estatales que resultaron contagiados del virus: Mauricio Vila, gobernador de Yucatán; Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán; José Rosas Aispuro, gobernador de Durango; Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo; Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas; Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero; Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro; Adán Augusto López, gobernador de Tabasco; y Omar Fayard, gobernador de Hidalgo.

En el caso del presidente, fue el pasado 24 de enero cuando informó a través de un mensaje en Twitter que había dado positivo a COVID-19.

El presidente ya se reincorporó a sus actividades (Foto: Presidencia de México)

En medio de especulaciones sobre la gravedad de su estado, López Obrador reapareció en un video grabado en Palacio Nacional en donde se le vio caminando y hablando durante varios minutos.

“Todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien aunque todavía tengo que guardar reposo, ahora me acicalé así como estoy para comunicarme con ustedes, pero no estoy estos días, no he estado así, he portado otra ropa. Eso sí, he estado trabajando”, indicó el 29 de enero.

Después de pasar dos semanas en recuperación, el presidente volvió a su habitual conferencia matutina el pasado lunes 8 de febrero y retomó de lleno sus actividades diarias.

López Obrador encabezó la inauguración la Base Aérea Militar No. 1, en Santa Lucía. El mandatario arribo en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana (Foto: Presidencia)

Esta semana encabezó el 108 Aniversario de la Marcha de la Lealtad en el Castillo de Chapultepec y presentó los avances en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía.

“Es el aeropuerto más importante que se esté construyendo en el mundo y es un fenómeno en la ingeniería civil porque se está haciendo en tiempo récord y nos estamos ahorrando, de acuerdo al proyecto original de Texcoco, 230.000 millones de pesos (11.500 millones de dólares)”, sostuvo el mandatario.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

AMLO urgió a migrantes a no dejarse engañar por traficantes: es falso que “ya están abiertas la puertas de EEUU”

AMLO aceptó que los migrantes corren gran peligro en Tamaulipas: “Es la zona más violenta”

Por qué AMLO no se vacunó contra COVID-19: estas fueron sus razones días antes de contagiarse