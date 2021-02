AMLO urgió a migrantes a no dejarse engañar por traficantes: es falso que “ya están abiertas la puertas de EEUU”

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló este jueves sobre la reciente masacre de migrantes en Tamaulipas, aseguró que se está investigando y se castigará a los culpables; además, envió un mensaje a los migrantes provenientes de Centroamérica para que no se dejen engañar por los traficantes de personas.

López Obrador dijo que si bien, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha expresado un cambio en la política migratoria, “hay que entender que no se puede cambiar de un día para otro”, y que incluso la cifra de deportaciones sigue siendo la misma que con el gobierno de Donald Trump.

“Hacer un llamado a nuestros hermanos migrantes centroamericanos, porque los traficantes de personas, los llamados coloquialmente polleros, engañan mucho, por ejemplo ahora que hay una política migratoria, que va a regularizar la situación de los migrantes en Estados Unidos, se piensa que ya están las puertas abiertas y que de inmediato el gobierno de presidente Biden va a regularizar a todos los migrantes, pues yo tengo la obligación de decirles; que hay esa política y son muy buenas las intenciones, pero el mismo presidente Biden me ha informado de que les va a llevar un tiempo definir su política migratoria, el ordenar la política migratoria, entonces que no es que ya todos pueden ir a Estados Unidos y van a ser regularizados, que todavía no hay una definición en lo concreto, que es un lineamiento de política todavía , falta la aplicación de esa política”, señaló el mandatario mexicano.

“Decirles, incluso que continúan las deportaciones como se daban en el gobierno anterior, el mismo número, porque no se puede, hay que entenderlo, modificar una política migratoria de un dia para otro, que tengan nuestros hermanos migrantes esta información para que no se dejen engañar por los traficantes de personas, que les pintan un mundo color de rosa, que no es así, que yo si espero que ellos tengan posibilidad de salir adelante.

La política nuestra y es lo que estamos proponiéndole al presidente Biden, que se ayude a los pueblos de Guatemala, Honduras, El Salvador, de Centroamérica, del sur de México, nadie abandona a su familia por gusto, lo hacen buscando opciones”, agregó López Obrador.

Información en desarrollo...