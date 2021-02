AMLO aceptó que los migrantes corren gran peligro en Tamaulipas: “Es la zona más violenta”

(Foto: FGE/Twitter)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este jueves que su Gobierno protege los derechos humanos de los migrantes pese a la masacre en el estado norteño de Tamaulipas, donde aparecieron 19 cuerpos calcinados, la mayoría de ellos guatemaltecos.

“Nosotros cuidamos a los migrantes, no se auspicia la violación de los derechos humanos, y lo segundo es que, si se dan casos como este, tan graves y lamentables, se busca hacer justicia, que no haya impunidad, como se actuó en el caso de estos migrantes guatemaltecos”, manifestó.

Esta es la primera declaración del mandatario sobre el ataque del 22 de enero en Camargo, municipio fronterizo con Estados Unidos, donde se han identificado a 16 de 19 fallecidas, dos de nacionalidad mexicana y 14 ciudadanos de Guatemala, incluyendo al menos un menor de edad.

Por el crimen, adjudicado a cárteles de la droga, están detenidos doce agentes de la Policía del Estado y la Justicia investiga ocho funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) por su presunta participación.

“Ya hay detenidos, en efecto policías del Estado de Tamaulipas, hay cesados y también están sujetos a proceso funcionarios de migración, servidores públicos y no va a haber impunidad para nadie, y tenemos una relación constante con los familiares de las víctimas”, expresó.

López Obrador admitió que la zona de la frontera norte, particularmente el estado de Tamaulipas corren mayor riesgo los migrantes, puesto que además de los traficantes de personas, en la región operan cárteles de la droga que se disputan el territorio, convirtiéndola en un campo de batalla con frecuentes enfrentamientos entre los grupos delictivos, y contra las fuerzas de seguridad.

“Es la zona más violenta, de mayores enfrentamientos entre bandas de delincuentes, y también de enfrentamientos entre delincuentes y policías y militares, esa franja fronteriza, estamos ahí, constantemente el ejército. Se ha avanzado pero es muy conflictiva esa frontera, no fue muy cercano a la frontera, fue más limítrofe al estado de Nuevo León, pero toda esa región está muy violentada, incluso se habla de que es un territorio en disputa permanente.

Incluso en esa región, además de armamento de alto calibre, utilizan las bandas uniformes militares, yo aprovecho para mandar el mensaje a integrantes de estas bandas, sobre todo a jóvenes, que desistan, que abandonen esa actividad delictiva que perjudica a semejantes, al prójimo, pero que también afecta a ellos a su familiares, recordar que ahora ya hay alternativas para salir adelante, que tienen posibilidad de tener un trabajo en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que no es como antes que se les dio la espalda”, subrayó el presidente mexicano.

Las autoridades mantienen la línea de investigación que apunta al crimen organizado y el tráfico de personas como causantes de esta masacre, que la ONU ha comparado con la de San Fernando del 2010, cuando asesinaron a 72 migrantes en la misma región.

El Gobierno de México ha rechazado estas comparaciones al insistir en que no habrá impunidad, pero el presidente reconoció la violencia que padecen los migrantes que van a Tamaulipas para cruzar después a Texas.

“Es lamentable decir esto, pero los antecedentes que se tienen es que los migrantes corren más peligro en los estados de la frontera norte, en particular en Tamaulipas, por todo lo que sabemos, entonces fue siempre un argumento de nuestra parte decir: necesitamos cuidarlos, protegerlos”, admitió.

El líder izquierdista hizo un “llamado” a los integrantes de estas bandas para “que abandonen, que desistan de esa actividad ilícita”.

Aseguró que los adolescentes que están en el crimen organizado tienen ahora “otras opciones”, como su programa de becas y pasantías Jóvenes Construyendo el Futuro.

El mandatario también rechazó ayuda militar de Estados Unidos para combatir al crimen organizado o atender la crisis migratoria.

“Ya no queremos el Plan Mérida, hace poco hubo una polémica sobre eso, que yo estaba planteando incluso que no existiera el Plan Mérida, es algo ya decidido, nosotros no queremos cooperación militar, no queremos que nos manden helicópteros artillados”, declaró.

López Obrador recordó que le ha propuesto al nuevo presidente Joe Biden un plan para que “se ayude a los pueblos de Guatemala, Honduras, El Salvador, de Centroamérica y el sur de México” con inversiones.