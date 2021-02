“No hace falta cancelar el Tren Maya y las refinerías”, así respondió AMLO a la petición de Krauze y Aguilar Camín de cancelar sus megaproyectos

(Foto: Cortesía Presidencia)

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a atacar a los escritores Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, quienes junto a otros intelectuales, académicos, políticos e integrantes de la sociedad civil, publicaron una carta en la que le pidieron cancelar momentáneamente la construcción de sus megaproyectos con el objetivo de que ese dinero sea invertido en vacunas y evitar que sigan muriendo más mexicanos.

Durante su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador, rechazó la petición.

“No hace falta, como vamos a cancelar el Tren Maya y las refinerías, no, sí generan empleos, si van a impulsar el turismo, si se va a impulsar el sector energético, no hace falta, nada, más con recortar el chayote, que ya no haya esto”, dijo.

López Obrador aseguró que con el “subsidio” que los pasados gobiernos pagaban a las revistas de Héctor Aguilar Camín y Enrique Kruaze alcanzaría para un millón 37 mil 500 vacunas de Pfizer.

Héctor Aguilar Camín. Imagen de archivo. (Foto: Cuartoscuro)

“Esto ya se aplica no solo a ellos, sino en general… eran como ocho o 10 mil millones de pesos, por eso cuando se enojan y dedican artículos y columnas, hay que aguantar porque son vacunas y becas”, aseguró.

“Ahora que los intelectuales orgánicos están muy preocupados de que hay que tener fondos para la vacuna. Primero decirles que no se preocupen porque tenemos todos los fondos. Desde hace mucho tiempo tenemos 32,000 millones de pesos apartados para las vacunas. Pero además, tenemos finanzas públicas sanas porque ahorramos”, señaló.

López Obrador comparó a Héctor Aguilar Camín y a Enrique Krauze como “dos grandes iglesias” a las que muchos intelectuales y escritores estaban “sometidos”, ya que de lo contrario, no les publicaban sus artículos.

Los enfrentamientos de López Obrador con Enrique Krauze (izq) y Héctor Aguilar Camín, son constantes (Foto: Cuartoscuro)

“Imagínense, eran estas dos grandes iglesias, estos dos grandes agrupamientos, los de Aguilar Camín, que encabezaba ‘Nexos’, y el otro agrupamiento de Krauze, y a la sombra de estas dos cúpulas, muchísimos agrupamientos más…. escritores, intelectuales sometidos porque si no, no hay becas, si no no hay reconocimiento, si no, no les publicaban nada si no, no podías escalar en la academia en el Sistema Nacional de Investigadores. Estos eran los jefes”, aseguró.

“Si por eso ahora, hasta gente seria de repente da el bandazo, supuestamente gente progresista, a favor del pueblo, consecuentes y de repente se definen en las filas del conservadurismo porque no se pueden pelear con Aguilar Camín, no se pueden pelear con Krauze, les deben mucho”, señaló.

“Imagínense nada más cuánto se llevaban nada más de publicidad, pues como 8 o 10 mil millones de pesos. Entonces cuando se enojan y dedican artículos en contra, digo bueno.. hay que aguantar porque son vacunas, son becas”, concluyó López Obrador.

La petición de “los intelectuales orgánicos”

Científicos, intelectuales, académicos, políticos e integrantes de la sociedad civil le propusieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, una serie de medidas para “salvar vidas” durante la pandemia del COVID-19.

A través de una carta dirigida al mandatario mexicano, y en la cual se encuentran firmantes como Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze y José Woldenberg, le solicitaron que se compren, apliquen, produzcan y distribuyan de manera masiva las vacunas contra la COVID-19.

El documento titulado “Nuestro único gran proyecto debe ser salvar vidas” plantea siete propuestas entre las que se encuentra la cancelación temporal de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y el proyecto de Chapultepec. Esto con la finalidad de invertir en la compra, aplicación, producción y distribución masiva de vacunas contra el COVID-19.

