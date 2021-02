Esposa de Emilio Lozoya enfrentaría una nueva acusación por fraude fiscal

Emilio Lozoya con su esposa, Marielle Helene Eckes. (Foto: El Universal)

Marielle Helene Eckes, esposa del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, enfrentaría una segunda acusación por defraudación fiscal en el 2013. Recientemente la Fiscalía General de la República (FGR)habría obtenido una orden de aprensión por ese delito con un monto de 909,400 pesos en el 2013.

La mujer salió del país a pesar de que contaba con una orden de aprehensión por el caso Odebrecht, un hecho que demostró la fiscalía y le permitió obtener la orden de aprehensión. Además, según El Universal, durante las audiencias se pudo evidenciar que Helene Eckes recibió cantidades millonarias que no declaró completamente en los años 2013,2014 y 2017.

Entre los datos de prueba que abonó la FGR estaban los estados de cuenta y las declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de los tres años. Sin embargo, el juez de control Felipe de Jesús Padierna habría concedido la orden solo por lo que compete al año 2013.

En total, reveló el medio mexicano, durante ese año habría recibido tres millones 184,200 pesos por los que no presentó declaración fiscal ni pagó los 900,000 pesos que correspondían de impuestos.

Emilio Lozoya se encuentra actualmente detenido en México (Foto arte: Jovani Pérez Silva/ Infobae México)

Entre los argumentos para no dictar las otras ordenes de aprensión estuvo que la fiscalía no presentó los documentos que acreditaran la omisión de la declaración, por lo que no se acreditaba completamente el fraude.

La periodista Diana Lastiri también señaló que el dinero fue enviado a la esposa de Emilio Lozoya para que este no pudiera ser rastreado como un pago realizado al ex director de Pemex. Aunque esto constituiría un delito, en la audiencia no se habrían presentado datos de prueba que lo sustentaran.

En octubre del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) negó un amparo solicitado por Helene Eckes para evitar que sus cuentas bancarias fueran congeladas tras el señalamiento por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal.

En aquella ocasión, la UIF investigó la empresa de la mujer por las ligas que podría presentar con Altos Hornos de México (AHMSA) y los supuestos sobornos que entregaron a Emilio Lozoya.

Emilio Lozoya habría recibido supuestos sobornos de AHMSA, empresa dirigida por Alonso Ancira (Foto: Cuartoscuro)

Tanto Lozoya como su esposa también son investigados en el país de origen de Helene Eckes, Alemania, por lavado de dinero. De acuerdo con Quinto Elemento Lab, las autoridades del país europeo catearon dos de las propiedades de la pareja que se encontraban en la región de Baviera.

El portal de investigación señaló que un portavoz de la oficina del Fiscal de Múnich aseguró que “La Fiscalía de Múnich I conduce una investigación sobre el señor Lozoya y también la señora Eckes por lavado de dinero. En el contexto de la investigación, el martes 21 de julio hemos revisado dos ubicaciones, una dentro y otra fuera de Múnich”.

También destacó que la averiguación que lleva a cabo la policía alemana es independiente y distinta de las que realiza la Fiscalía General de la República (FGR). Y es que en México, Marielle Eckes es investigada por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa y Emilio Lozoya de haber recibido sobornos de las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA).

