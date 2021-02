IPN participará en brigadas de vacunación contra COVID-19: estos son los requisitos para estudiantes

El Instituto Polítecnico Nacional se unió a la Jornada Nacional de Vacunación contra COVID-19 del gobierno federal (Foto: EFE / Miguel Sierra)

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) anunció este lunes que se sumó a la Estrategia Nacional de Vacunación del gobierno de México contra COVID-19.

A través de un comunicado, la institución educativa emitió una convocatoria para que, de manera voluntaria, los estudiantes del área del conocimiento de Ciencias Médico-Biológicas participen en el Programa de Apoyo a las Brigadas de Vacunación.

Cuáles son los requisitos

- El estudiante del IPN debe cursar alguna de las siguientes carreras: Médico Cirujano y Partero, Médico Cirujano y Homeópata, además de las licenciaturas en Enfermería, Enfermería y Obstetricia, Optometría, Odontología, Psicología, Trabajo Social, Nutrición, Químico Farmacéutico Industrial, Químico Bacteriólogo Parasitólogo, Biología, Bioquímica y en Sistemas Ambientales.

- Deberán ser estudiantes activos que hayan acreditado al menos el 50% de los créditos del programa académico al que se encuentren inscritos, información que será validada por la Unidad Académica y, en su caso, por la Dirección de Administración Escolar del IPN.

Los interesados deberán ser estudiantes activos que hayan acreditado al menos el 50% de los créditos del programa académico al que se encuentren inscritos (Foto: Cuartoscuro)

- No deberán formar parte de la población vulnerable, no ser casos sospechosos de COVID-19 y que en los últimos siete días no hayan presentado dos de los siguientes signos y síntomas: Tos, fiebre o cefalea, dificultad para respirar, dolor en articulaciones, dolor muscular, ardor de garganta, flujo de secreción por nariz, inflamación interna del ojo, dolor torácico o lesiones en piel.

Cuáles serán las responsabilidades de los estudiantes voluntarios

Entre sus actividades destacan: Apoyo en la aplicación de vacunas en los puestos de vacunación de la Secretaría de Salud, apoyo logístico o de administración en las Brigadas de Vacunación. Su participación constará de tres semanas.

Los alumnos que hayan sido seleccionados recibirán una notificación de aceptación del 1 al 8 de marzo; el inicio de actividades estará sujeto al calendario que defina la dependencia sanitaria federal.

Cabe destacar que a los estudiantes que participen en el programa se les proporcionará equipo de protección personal necesario para el trabajo de campo (cubrebocas, careta, guantes y gel antibacterial). En reconocimiento a su trabajo, se les otorgará una constancia por el curso de capacitación acreditado. Asimismo, a quienes hayan cumplido con las actividades en los términos que dispongan el IPN y la Secretaría de Salud, se les entregará un documento probatorio.

Paso a paso: cómo me registro para ser voluntario en la Jornada Nacional de Vacunación COVID-19

El objetivo de la segunda etapa de vacunación contra COVID-19 en México es la población de más de 60 años (Foto: Juan Carlos Cruz / Cuartoscuro)

Los interesados deberán inscribirse antes del 25 de febrero de 2021 en la página electrónica: https://cutt.ly/Kj0bEl. Posteriormente, tendrán que acreditar un curso de capacitación de aplicación y manejo de vacunas, el cual se efectuará del 15 al 28 de febrero, con una duración de seis horas y será impartido en la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO), Escuela Superior de Medicina (ESM), Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás (CICS-UST) y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB).

De acuerdo con el último reporte de la SSa, hasta el domingo 7 de febrero se han aplicado 713,517 dosis del antígeno desarrollado por Pfizer-BioNTech. Sin embargo, únicamente 75,836 personas cuentan con el esquema completo.

Del total de vacunas que se les asignó a las 32 entidades federativas el pasado 20 de enero, 29 estados completaron la aplicación de dosis, mientras que la Ciudad de México, Coahuila y Nuevo León aún continúan en el proceso, lo que representa un avance general de 89 por ciento.

En tanto, la dependencia sanitaria informó que se han contabilizado 3,578,827 registros en la plataforma de vacunación COVID-19 para adultos mayores.

En conferencia de prensa vespertina, el doctor Christian Arturo Zaragoza Jiménez, director de Información Epidemiológica, señaló que dicha cifra representa un avance de 25%, pues en México hay 14,460,754 personas con 60 años y más.

