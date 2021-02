Vacuna COVID-19 en México: incertidumbre en la Conago por segunda dosis y por el número que llegará en las próximos días

(Foto: Presidencia/Cuartoscuro)

Los cortes en el suministro de la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer han tenido un efecto de suma relevancia en el plan de inmunización mexicano, el cual se encuentra estancado. A pesar de este panorama, los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) pidieron certidumbre en relación a cuándo se aplicará la segunda dosis a los trabajadores de salud restantes.

Durante una reunión virtual con la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, así como con el subsecretario de Prevención y Promoción, Hugo López-Gatell, los mandatarios locales expresaron su preocupación respecto a los trabajadores de la salud que han reclamado haber pasado los 21 días desde que les aplicaron la primera dosis.

“Hay muchísima inquietud del personal de salud respecto a cuándo va a llegar la segunda dosis, pues los sindicatos han estado en amplia comunicación con mi administración”, comentó sobre el tema Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, al diario El Universal.

Ante esto, López-Gatell reiteró que los próximos 15 y 22 de febrero se recibirán un par de embarques con vacunas de las farmacéutica, las cuales serán utilizadas para completar el cuadro de inmunización del personal faltantes. No obstante, este asunto también generó incertidumbre entre los gobernadores, pues no están seguros de cuántas podrían recibirse.

(Foto: Twitter@alejandromurat)

“Nunca dijeron cuántas vacunas, sólo que con esos dos embarques iba a ser suficiente para poder cubrirlo”, detalló el gobernador yucateco, algo en lo cual coincidió el quintanarroense, Carlos Joaquín González, quien también resaltó que no se tiene certeza sobre los 700,000 antígenos que se anunciaron para marzo con el fin de proteger a los adultos mayores.

“No me quedo tranquilo, porque no hay garantías totales ni fechas concretas. Estamos hablando de posibilidades, de tiempo. No sabemos exactamente cuántas van a llegar”, refirió al mismo medio. Asimismo, destacó que si bien podrían estar disponibles las desarrolladas por AstraZeneca, no se tiene un día exacto para el inicio de su aplicación.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud hasta el reporte del 4 de febrero, en México se han aplicado 695,088 vacunas contra COVID-19 a personal de salud y trabajadores de la educación de un total de 766,350 que se han recibido en el país. Esto representa un uso del 68% del último embarque que llegó el 19 de enero.

En conferencia de prensa sobre el panorama de la pandemia, López-Gatell detalló que en total, 617,288 integrantes del personal sanitario han recibido la primera dosis, mientras que únicamente 60,742 han completado el cuadro de vacunación.

(Foto: Cuartoscuro)

Acerca del periodo para recibir la segunda inyección, la farmacéutica estableció que esta debía ser 21 días después de la primera. No obstante, el funcionario dijo que según el Comité Técnico de Vacunación, es posible aplicara tras 42 días, aunque su pretensión es disminuir el periodo a entre 28 y 35 días.

Por otra parte, López-Gatell reiteró a los miembros de la Congao la importancia de la aprobación y los acuerdos para la llegada del antídoto ruso Sputnik V, la cual tiene una eficacia que va del 91.6% al 91.8% para inmunizar a los adultos mayores contra la COVID-19.

Apuntó que tras los análisis se ha encontrado que el antígeno tiene resultados positivos para inmunizar a personas mayores de 60 años y también a casos graves de COVID-19. Con este tipo de declaraciones, el funcionario ha buscado amainar los rumores sobre la ineficiencia de dicho medicamento, los cuales, señaló, están relacionados con su bajo costo.

Tras comprobarse la efectividad de este antígeno en estudios científicos de talla internacional, se estima que los rusos envíen a México 400,000 dosis para proteger a 200,000 personas en los próximos días. Según el gobierno federal, el presidente López Obrador acordó la compra de 24 millones de la Sputnik V.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

López-Gatell reiteró eficacia de la vacuna Sputnik-V ante la Conago

Se han detectado cinco variantes de coronavirus en México: InDRE

“Ya salí negativo”: López Obrador volvió a aparecer tras su contagio de COVID-19