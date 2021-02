Lorenzo Córdova señaló que no es necesario ni prudente posponer las elecciones por la pandemia de COVID-19

El presidente del Instituto Federal Electoral, Lorenzo Córdova señaló que no se pospondrán las votaciones de este 2021 (Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que las elecciones federales y locales del próximo 6 de junio no serán suspendidas debido a la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

De acuerdo al cabecilla del INE, no es prudente ni necesario posponer las votaciones, pues hacer algo así podría incluso generar una crisis constitucional, ya que el siguiente primero de septiembre la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados debe ser instalada.

“Que ello pueda pasar sin entrar en una crisis constitucional deriva en que la opción de modificar la fecha de las elecciones, que si bien es una opción que no está exenta en este nuevo marco jurídico derivado del propio COVID, no es una opción pertinente y no es, sin lugar a dudas, la opción primigenia” dijo durante su participación en la charla “Desafíos jurídicos del proceso electoral 2021”.

El funcionario estimó que deberán ser los distintos órganos del Estado mexicano, incluido el INE, quienes generen las mejores condiciones sanitarias para que el 6 de junio la ciudadanía pueda acudir a las urnas sin que ello implique un alza en la curva de contagios.

El Instituto Nacional Electoral (INE) recordó que el año pasado pudieron hacerse votaciones pese a la pandemia (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

Recordó que se demostró el año pasado en las elecciones de los estados de Coahuila e Hidalgo que se puede lograr dicho objetivo.

Señaló que la decisión de aplazar la fecha de los comicios durante el 2020 en ambas entidades se tomó en momentos en los que la pandemia apenas iniciaba y en el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Córdova dijo que la decisión de aplazar y reprogramar los comicios en estas dos entidades se adoptaron sin generar una crisis, ya que existía una vía para subsanar la falta de integración de ayuntamientos en la fecha prevista, en el caso de Hidalgo, y en Coahuila la toma de posesión de la nueva Legislatura local permitía aplazar su elección, no como en las votaciones de este septiembre, puesto que es totalmente necesario que se conforme el Poder Legislativo.

El Consejero Presidente explicó que el INE ha adoptado todas las previsiones, incluidas las presupuestales, para que “el día de la elección sea una auténtica fiesta democrática con independencia de que la pandemia lamentablemente seguirá entre nosotros”.

Las elecciones del 2021 seguirán en pie (Foto: Cortesía INE)

Por su parte el exmagistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salvador Nava Gomar, quien también estuvo presente en la charla, calificó de exitosos los comicios locales del 2020, ya no afectaron en el índice de contagios y registraron una buena participación ciudadana.

Finalmente, Lorenzo Córdova aprovechó el espacio para reiterar que los programas sociales no deberán suspenderse durante los procesos electorales, sin embargo, enfatizó que éstos deberán operar bajo ciertas reglas que garanticen que no serán utilizados con fines clientelares, incluida la campaña de vacunación contra el COVID-19.

“La pandemia nos impone a todos los actores que vivimos en una sociedad democrática actuar con una enorme responsabilidad”, apuntó.

No obstante, afirmó que el INE verificará y acompañará la entrega de los programas sociales para que cumplan su finalidad sin alterar la contienda electoral, en sentido, dijo que es fundamental que se conozcan con claridad las reglas de operación que estas tienen.

De tal modo, confió en que la Secretaría de Bienestar atienda la petición que se realizó sobre cuáles serán los programas sociales que estarán operando, así como sus reglas, padrones, planes y programas de entrega.

