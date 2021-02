El INE retiró spots de Alfonso Durazo en Sonora porque “la precampaña ya concluyó”

INE retiró spots de Alfonso Durazo (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)

Ante la transmisión continua de dos spots de Alfonso Durazo como precandidato a la gubernatura de Sonora por Morena, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó que dicho contenido dejara de circular en la entidad.

Ciro Murayama, consejero del órgano electoral, informó a través de redes sociales la determinación, pues el periodo de precampañas concluyó el miércoles 23 de enero.

“La Comisión de Quejas del INE concedió medidas cautelares para que concesionarios de radio y TV en Sonora dejen de transmitir spots de precampaña de Morena, pues la precampaña ya concluyó. Y los concesionarios no pueden obsequiar anuncios a los partidos”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Ciro Murayama explicó porqué se bajaron los spots de Durazo Montaño (Foto: Twitter / @CiroMurayamaINE)

En la imagen que adjuntó a su tuit, el funcionario público explicó que esta es una manera de proteger la equidad en la contienda electoral local, ya que se detectó que 12 concesionarias de radio y dos de televisión continuaban transmitiendo spots de Alfonso Durazo, ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo cual quiere decir que rebasaron el tiempo de la pauta programada por el órgano descentralizado.

“Es contrario a la ley tanto la compra de tiempo en radio y TV como la donación de espacios publicitarios a los actores políticos” , recalcó el INE.

Por otro lado, la aspiración gubernamental de Durazo Montaño se manifestó desde agosto del 2020, cuando dijo que renunciaría a la SSPC para dedicarse de lleno a la contienda electoral del 6 de junio de este año; sin embargo, la renuncia a este cargo se materializó el 31 de octubre.

Alfonso Durazo renunció a la SSPC para postularse como gobernador (Foto: EFE)

“El presidente ya estableció en una mañanera que todos aquellos que tengamos aspiraciones político electorales deberemos antes del 31 octubre, por mi trayectoria política-administrativa, por mi vinculación al estado, sería mi interés participar en este proceso, con deseos de extender la política de la 4T al estado de Sonora”, manifestó el entonces secretario de Estado.

Respecto a su renuncia, el funcionario envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que manifestó oficialmente su aspiración política y defendió su gestión administrativa en la Secretaría de Seguridad.

“Hemos ido dejando paulatinamente atrás los días más negros de la inseguridad. Nuestro país registra ya una disminución sensible en 13 de los 17 rubros de la incidencia criminal que afectan más directamente a la población”, escribió Durazo Montaño.

Además, aseguró que “ el crimen organizado ha sido privado de lo que hasta hace poco había consideraba su territorio , hemos despojado a los grupos criminales de su capacidad para retar al Estado mexicano”.

Morena eligió a Alfonso Durazo, extitular de la SSPC, para contender por la gubernatura de Sonora (Foto: Twitter / @AlfonsoDurazo)

Sin embargo, la carrera de Alfonso Durazo a la elección no ha sido siempre cuesta arriba, pues el puesto que tiene un familiar político en el Instituto Electoral Estatal (IEE) puso bajo la lupa la precampaña del morenista. Esto porque Alfredo Roldán Torres, su cuñado, se desempeña como coordinador de presidencia en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC).

Sin embargo, Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del IEE en Sonora, no ve riesgo alguno de dañar la imparcialidad de las elecciones en 2021. Ya que aseguró que por la forma en que se trabaja desde el IEE, es imposible que Roldán Torres pueda intervenir o ser parte de las decisiones que toma el instituto en los asuntos electorales de la entidad.

“Es un colaborador que está conmigo. Me ha tocado trabajar con él desde tiempo atrás en temas de apoyo mientras él ocupaba otra posición en otras circunstancias. Por supuesto que no, sería incapaz yo de decir algo tan determinante. En el instituto se trabaja a través del Consejo General, de comisiones y de junta general ejecutiva. Mi colaborador no está en ninguna de las instancias de decisión, por lo tanto, no tiene ningún impacto . Es un colaborador del área en la que yo trabajo”, aseguró la funcionaria local a Uniradio Noticias.

