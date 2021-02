México retrocedió en el Índice de Desarrollo Democrático durante 2020, advirtió el INE

México retrocedió en el Índice de Desarrollo Democrático 2020 con respecto al año anterior (Foto: Cuartoscuro)

El INE (Instituto Nacional Electoral), junto a otras organizaciones independientes, publicaron el Índice de Desarrollo Democrático 2020 donde el ejercicio de derechos y libertades y el compromiso con los valores de la democracia en México retrocedieron respecto a la medición de 2019 y se ubican ahora “a una buena distancia” del mejor valor que se había logrado en 2018.

El estudio realizado cada año por la Fundación Konrad-Adenauer México, la consultora PoliLat, la Confederación USEM, el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPOS) y el INE analiza las fortalezas y debilidades en el desarrollo de la democracia mexicana, donde todas las dimensiones evaluadas presentan promedios menores en comparación con el año anterior.

“En comparación con el año anterior, todas las dimensiones presentan promedios menores, evidenciando que un mayor número de estados obtuvieron resultados más bajos en esta medición”, asegura el documento que se puede consultar aquí.

En 2019 habían avanzado en su índice de desarrollo 21 de las 32 entidades. En cambio, en 2020 sólo 11 estados lograron un mejor resultado en comparación con el año anterior

Durante la presentación en línea del estudio, el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, Roberto Heycher Cardiel Soto dijo que la democracia no es una tarea exclusiva de los gobiernos, los ciudadanos, la sociedad civil organizada o del empresariado, sino de toda la sociedad y no trabajar en conjunto dificultará remontar los déficits democráticos que hoy prevalecen en México.

No obstante, enfatizó, el retroceso de las democracias es un fenómeno global, porque hay un mayor número de países con déficit que con crecimiento democrático, y esto, consideró, es derivado de la debilidad de la cultura cívica y política democráticas.

En su intervención, el director regional de la Fundación Konrad-Adenauer, Hans Blomeier explicó que el Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-Mex) evalúa desde hace 10 años el comportamiento de la democracia y su desarrollo en cada uno de los 32 estados del país, como una forma de contribuir para que los tomadores de decisiones puedan analizar en profundidad el estado de la democracia mexicana.

Señaló que la democracia, como bien social, depende de la capacidad de construcción democrática de la sociedad “es un proceso permanente” que contempla una buena dirección gubernamental, pero también incluye a los ciudadanos como parte fundamental de la misma, por lo que confió que el Índice contribuya a la instrumentación de políticas públicas en cada entidad y al mejoramiento constante de la misma.

Enseguida, el director de la Consultora PoliLat, Jorge Arias, presentó los resultados del estudio que expone que México experimenta una evolución democrática que está polarizando los niveles del desarrollo democrático, ya que mientras se duplica el número de entidades de alto desarrollo, también se duplican aquellas que tienen el menor avance.

Esta polarización debería llamar la atención de autoridades y gobernantes para evitar que las brechas se sigan ensanchando. “El Índice evidencia que, pese a los cambios, actuales y potenciales en la agenda nacional, los problemas estructurales de pobreza, exclusión, violencia y debilidad institucional persisten sin cambios en la mayoría de los estados”, agregó.

El Informe 2020 marca un retroceso en el ejercicio de los derechos y libertades democráticas, tras analizar la dimensión “Democracia de los Ciudadanos” se registró un descenso de 4% en el periodo del estudio, con lo que por dos años consecutivos se ha deteriorado este indicador.

Sin embargo, la tendencia a la baja se refleja también en otras dimensiones: “Democracia de las Instituciones”, “Democracia Social y Humana” y “Democracia Económica”.

La consejera del INE Carolina del Ángel aseveró que México no podrá avanzar en el fortalecimiento de la democracia, si todas las instituciones públicas “no están el mismo canal. “Si no cambian programas educativos, si no se entiende que la crianza positiva no sólo es en casa sino también en las escuelas, si no se entiende que la democracia debe permear, no sólo como este concepto de elección, sino como una forma de vida”, concluyó.

