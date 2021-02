Cofepris alertó sobre venta ilegal de vacunas AstraZeneca

Se remarcó que la aplicación del biológico será gratuita y de acuerdo con la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 (Foto: Dado Ruvic/Reutsers)

A través de un comunicado oficial, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), alertó sobre la venta ilegal de la vacuna realizada por la farmacéutica AstraZeneca.

La dependencia federal indicó que, hasta la fecha, AstraZeneca no ha firmado ningún convenio con alguna empresa para que cumpla las funciones de mediación en la comercialización de sus antígenos en el territorio nacional.

Asimismo, se remarcó que la aplicación del biológico será gratuita y de acuerdo con la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, la cual tiene como objetivo inmunizar a toda la población contra la COVID-19.

Dentro del país no se encuentra a la venta ninguna vacuna contra el coronavirus. Cualquier intento de comercialización por medio de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales o puntos de venta implican un riesgo a la salud, pues se podría tratar de un fraude.

Cofepris indicó que ningún sector privado está habilitado para ofrecer vacunas contra la COVID-19 (Foto: Twitter@COFEPRIS)

“En caso de que le ofrezcan a la venta la vacuna de la empresa AstraZeneca, S.A. de C.V., no deberá adquirirla, ya que, por el momento, en México no está autorizada su venta al sector privado, además de que la empresa AstraZeneca, S.A. de C.V., no reconoce a ningún intermediario para este fin.”, se lee en el documento oficial.

Si alguna persona conoce algún establecimiento que funcione como punto de venta de esta vacuna, podrá emitir una denuncia desde la página https://www.gob.mx/cofepris/acciones-yprogramas/denuncias-sanitarias para así evitar que las personas caigan en esta práctica ilegal.

La Cofepris habilitó una página de internet y un correo electrónico para reportar reacciones adversas y/o malestares en caso de haber sido aplicado el medicamento. La liga electrónica “¿Te hizo daño un medicamento?” se encuentra en la página https://www.gob.mx/cofepris o a través del correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cofepris también alertó sobre venta ilegal de la vacuna Moderna en enero pasado (Foto: Ángel Medina/EFE)

Finalmente, la Cofepris resaltó que continúa con las acciones de vigilancia para evitar que los productos, empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y se logre garantizar que dichos delitos no representen un riesgo a la salud de la población.

Esta no es la primera alerta emitida por la Cofepris acerca de la venta ilegal de alguna vacuna contra la COVID-19 en México.

El pasado 22 de enero se dio a conocer un comunicado en el que se señalaba que algunos sitios de internet, redes sociales y hasta vía telefónica pretendían comercializar la vacuna Moderna, la cual aún no ha sido aprobada para su uso en México.

Hasta el momento sólo tres antígenos han sido aprobados por la Cofepris para ser usados contra la COVID-19: Pfizer/BionTech, AstraZeneca y la Sputnik V, de las que sólo la primera ha sido aplicada a personal médico de primera línea que enfrenta el virus SARS-CoV-2 en hospitales.

Hugo López-Gatell, hizo un llamado a mantener la calma sobre registro de adultos mayores de 60 años (Foto: Presidencia de México)

El reporte sobre la COVID-19 que se otorga todas las noches desde Palacio Nacional indicó que se han aplicado 686,601 vacunas, de las cuales 8,697 se registraron este 3 de febrero.

Para continuar con el Plan Nacional de Vacunación, desde el pasado 2 de febrero, autoridades de salud pusieron en marcha un portal digital para iniciar el registro del siguiente sector poblacional que será inmunizado: adultos mayores de 60 años de edad o más.

Sin embargo, desde las primeras horas que entró en funcionamiento, se han presentado múltiples fallas que han provocado su colapso y su suspensión temporal. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado a mantener la calma, pues en días posteriores se reducirá la cantidad de personas “entusiasmadas” con la vacuna, por lo que habrá más acceso y todas las personas podrán acceder al registro.

