“Asuman su desorganización”: Sergio Aguayo criticó al gobierno por problemas con página de vacunación COVID-19

Sergio Aguayo se quejó por fallas en la página de registro de vacunación COVID-19 (Foto: EFE / Alberto Valdes)

Luego de que se dieran a conocer los detalles de la vacunación contra COVID-19 a adultos mayores, usuarios en redes sociales han denunciado que la página para realizar el registro de interesados tiene problemas en su funcionamiento.

Uno de ellos es el periodista Sergio Aguayo, quien acusó que intentó por cuatro horas entrar al portal sin lograr éxito alguno. Además, el comunicador solicitó a la Secretaría de Salud bajarle a la “arrogancia” y apoyarse de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o del Instituto Nacional Electoral (INE) para solucionar las fallas.

Llevo cuatro horas atrapado en el portal de la @SSalud_mx Se les cayó el sistema. Bájenle a la arrogancia. Asuman su desorganización. Apóyense en la @UNAM_MX o el @INEMexico

El comunicador pidió al gobierno aceptar ayuda de la UNAM o el INE para solucionar los problemas de la plataforma de registro (Foto: Twitter)

Sin embargo, para otros usuarios el procedimiento fue más rápido y lograron inscribir a las personas adultas mayores interesadas en recibir el antígeno contra coronavirus.

Durante la conferencia de prensa matutina del pasado martes, el gobierno federal anunció que sería a través del portal https://mivacuna.salud.gob.mx/ por el cual se realizaría la inscripción de la fase dos de vacunación.

No obstante, luego de reportarse fallas en su funcionamiento, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, celebró el interés de la población en recibir la dosis del antígeno.

Usuarios han reportado persistentes fallas en la página de registro para recibir la vacuna COVID-19 (Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro)

Además, señaló que hubo sobredemanda de registros, pues se reportaron hasta 70,000 visitas por segundo, lo que provocó la saturación del sistema.

Esta mañana, al estarlo anunciando, inmediatamente se suscitó una sobredemanda, lo cual nos alegró mucho, esto habla de la claridad que tiene el pueblo de México sobre la importancia de vacunarse contra el virus SARS-CoV-2 y protegerse y proteger a los demás del COVID-19

“No hay ningún problema porque en unos pocos días ya esta curiosidad inicial se comenzará a organizar y lo que recomendamos es esperar, no se desespere, si hoy no lo logró, espérese uno o dos días, de todos modos, la vacunación no va a ser esta misma semana y eso va a permitir que usted encuentre menos saturación”, indicó el subsecretario en la rueda de prensa vespertina para informar sobre la epidemia de COVID-19 en México.

Por otra parte, el funcionario aclaró que todos los adultos mayores que residen en el territorio mexicano serán inmunizados contra la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.

Hasta este miércoles 3 de febrero, la Secretaría de Salud reportó 1,886,245 casos positivos acumulados y 161,240 muertes por la enfermedad en México (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, aseguró que no es necesario que las personas con más de 60 años hagan “fila” en la plataforma electrónica para recibir el antígeno.

Todas y todos los adultos mayores van a ser vacunados, no necesitan reservar su lugar en la fila. Nos queda claro que se tenía la percepción de que había que formarse electrónicamente y algunas personas pensaron que el orden que se fueron registrando sería el orden en que serían vacunadas. No piensen eso, porque sería erróneo. No tiene nada que ver el orden en que aparezcan en el tiempo de registro con el orden en que sean vacunadas

Y es que, de acuerdo con López-Gatell, los datos comienzan a arrojar señales alentadoras, pues se ha registrado un periodo de reducción de la epidemia de COVID-19 en México: “las hospitalizaciones no están aumentando y se redujo la mortalidad en más de 60%. Debemos mantener las medidas para prevenir contagios”, indicó el subsecretario.

Hasta este miércoles 3 de febrero, la SSa reportó 1,886,245 casos positivos acumulados y 161,240 muertes por la enfermedad. Asimismo, hay 1,450,237 personas recuperadas, 2,443,027 casos negativos y un total de 4,762,394 personas estudiadas desde el primer caso.

