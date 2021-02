López-Gatell explicó que una saturación del sistema causó el colapso de la página de registro a vacunas COVID-19

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó por qué la plataforma de registro para la vacuna COVID-19 presentó fallas (Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro)

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que los problemas presentados en la página oficial de vacunación contra COVID-19 se debieron a una sobredemanda de registros.

En conferencia de prensa vespertina, el funcionario detalló que se reportaron hasta 70,000 visitas por segundo, lo que provocó la saturación del sistema.

Esta mañana al estarlo anunciando inmediatamente se suscitó una sobredemanda, lo cual nos alegró mucho, esto habla de la claridad que tiene el pueblo de México sobre la importancia de vacunarse contra el virus SARS-CoV-2 y protegerse y proteger a los demás del COVID-19

“Estas visitas fueron de una magnitud y frecuencia inusual, se estuvieron registrando en algún momento de 65,000 a 75,000 entradas a la plataforma por segundo, esto saturó al sistema”, detalló el hombre encargado de comunicar la estrategia del gobierno federal frente a la pandemia de coronavirus.

El funcionario aseguró que se está trabajando para ampliar la capacidad de la plataforma (Foto: Presidencia de México / EFE)

Además, aclaró que pocos días la “curiosidad inicial” de registro comenzará a disminuir, por lo que pidió a la población no desesperarse y volver a intentar más tarde.

“No hay ningún problema porque en unos pocos días ya esta curiosidad inicial se comenzará a organizar y lo que recomendamos es esperar, no se desespere, si hoy no lo logró, espérese uno o dos días, de todos modos, la vacunación no va a ser esta misma semana y eso va a permitir que usted encuentre menos saturación”, indicó el subsecretario.

López-Gatell informó que el grupo encargado en el desarrollo de la plataforma de registro, encabezado por Emiliano Calderón, jefe de la política digital nacional en la oficina de Presidencia de la República, y el ingeniero César Vélez Andrade, director general de tecnologías de Información en la Secretaría de Salud, estuvieron trabajando para ampliar la capacidad de los servidores.

El registro de las personas mayores de 60 para recibir la vacuna contra COVID-19 comenzó este martes (Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro)

Según la explicación del funcionario, esto se logrará con recursos que se usaban en otras aplicaciones, las cuales serán destinadas temporalmente al sitio de vacunación COVID-19.

No hay necesidad de descentralizar el uso de servidores, tenemos en el gobierno federal múltiples capacidades de servidores de cómputo, uno que inmediatamente nos ofreció esto fue el director del Registro Nacional de Población (Renapo), tiene una estructura poderosísima, al servicio de este, y estaría potencialmente como un respaldo, tenemos ya otros varios respaldos, no hay necesidad de descentralizar a los estados

Durante la rueda de prensa matutina se dieron detalles sobre la inmunización a adultos mayores, quienes al ser un grupo vulnerable forman parte de la segunda etapa de vacunación contra coronavirus en México.

A través del portal https://mivacuna.salud.gob.mx, los interesados en recibir el antígeno deberán vaciar sus datos en los campos requeridos.

Los adultos mayores forman parte de la segunda etapa de vacunación contra coronavirus en México (Foto: EFE / Miguel Sierra)

Es importante detallar que a través de la página web se podrá descargar la guía de registro, donde se especificarán los protocolos para acudir a la vacuna como: llevar credencial del INE, uso obligatorio de cubrebocas, mantenerse hidratados, comer y tomar medicamentos en hora habitual, entre otros.

Hasta este 2 de febrero, la Secretaría de Salud reportó 1,874,092 casos positivos y 159,533 muertes por COVID-19 en México. Asimismo, hay 2,421,043 contagios negativos y un total de 4,721,997 personas estudiadas desde el primer caso.

De la semana dos a la tres de 2021 se registró un decremento de 4% en casos estimados (suma de contagios confirmados y sospechosos) a nivel nacional, contabilizándose 2,067,855 hasta el este martes. Asimismo se reportaron 1,436,482 personas recuperadas de la enfermedad.

