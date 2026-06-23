Esmeralda tenía 14 años cuando desapareció en Chihuahua, don José Luis sigue buscándola ahora con estampitas mundialistas

José Luis Castillo, el papá de Esmeralda Castillo, la joven que desapareció hace 17 años, salió este Día del Padre a repartir estampitas, estilo mundialista, para seguir buscando a su hija que no regresó a casa a los 14 años en Chihuahua

El Día del Padre de 2026, José Luis Castillo volvió a salir a las calles en Ciudad Juárez para exigir verdad sobre la desaparición de su hija Esmeralda, ocurrida hace 17 años, en un caso que seguía abierto, con una recompensa vigente de 200 mil pesos y con una familia que denunció omisiones, búsquedas insuficientes y hasta la eliminación de la adolescente del registro nacional de personas desaparecidas en diciembre de 2023.

Esa ausencia arrastró dos fechas que la familia convirtió en actos de memoria: el 19 de mayo, cuando se cumplió un año más de la desaparición, y la semana en que Esmeralda habría cumplido 31 años. Amigos, activistas y familiares le rindieron un homenaje con rap y consignas para impedir que su nombre quedara borrado.

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Cada 8 de marzo, en las movilizaciones por niñas y mujeres desaparecidas, asesinadas y violentadas, José Luis Castillo apareció junto con su esposa Martha Alicia Rincón. Su presencia se volvió constante entre los contingentes que reclamaron justicia y mantuvieron viva la exigencia de localizar a Esmeralda Castillo Rincón.

La desaparición ocurrió cuando Esmeralda iba a la secundaria

Este Día del padre, José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo, su joven hija que desapareció cuando tenía 14 años al dirigirse a la escuela en Chihuahua, mandó un mensaje a los hombres para que se unan a la lucha de búsqueda por los miles de desaparecidos en el país, que serían más de 133 mil personas

Esmeralda desapareció el 19 de mayo de 2009, cuando tenía 14 años y cursaba el segundo grado en una secundaria técnica de Ciudad Juárez, Chihuahua. Aquella mañana salió de casa para dirigirse a clases, después de que su padre le negara permiso de faltar para quedarse a cuidarlo porque él estaba enfermo.

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José Luis la acompañó hasta la puerta de la vivienda. A partir de ahí comenzó el trayecto que ella debía hacer en dos camiones para llegar a la escuela.

El punto que marcó el último rastro de la adolescente fue el cruce de las avenidas Rafael Velarde y Vicente Guerrero, en el centro de Ciudad Juárez. Ese sitio quedó identificado como el último lugar donde fue vista

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Ese Día del Padre José Luis Castillo respartió folletos de su hija a 17 años de su desapariciíon cuando tenía 14 años en Chihuahua Foto: Facebook

Desde el primer día, José Luis y Martha Alicia emprendieron la búsqueda por su cuenta. Recorrieron colonias, municipios y estados con fichas y carteles, mientras enfrentaban una respuesta institucional que, según su experiencia, fue insuficiente desde el inicio.

La fiscalía les entregaba pocas fichas de búsqueda y les pedía costear las copias para difundir el caso. Esa carga trasladó a la familia una parte del trabajo que correspondía a las autoridades.

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La falta de resultados llevó a José Luis a tomar una decisión que modificó la vida familiar. Renunció a su empleo para seguir buscando a su hija y vendió pertenencias para sostener esa tarea.

Este Día del padre, José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo, su joven hija que desapareció cuando tenía 14 años al dirigirse a la escuela en Chihuahua, mandó un mensaje a los hombres para que se unan a la lucha de búsqueda por los miles de desaparecidos en el país, que serían más de 133 mil personas

Después ofreció sus servicios a cambio de poder reproducir materiales de búsqueda. Más tarde recibió la donación de una parrilla y comenzó a vender hamburguesas para mantener a la familia mientras continuaba con los recorridos y las pesquisas.

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La familia denunció una “segunda desaparición” por su salida del registro

La esperanza de los Castillo Rincón encontró una forma colectiva en la Brigada contra el Olvido. Cada 19 de mayo, la fecha de la desaparición dejó de ser solo un aniversario doloroso y se transformó en una jornada de memoria y exigencia pública.

Ese esfuerzo se reforzó en un contexto de desesperanza después de que, en diciembre de 2023, el gobierno federal eliminó a Esmeralda del registro nacional de personas desaparecidas. José Luis describió esa decisión como una segunda desaparición.

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El video muestra a José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo, participando en una manifestación. Viste una camisa rosa y un cartel con la imagen de su hija Esmeralda Castillo, y el texto "ME OLVIDEN FALTO YO". El evento tiene lugar al aire libre, con letreros y carteles de protesta visibles en el fondo, incluyendo un símbolo de puño levantado. La escena sugiere cobertura de un evento público o protesta en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Aun con esa exclusión del registro, la investigación permaneció abierta. En agosto de 2024, la fiscalía general del Estado de Chihuahua informó que seguía vigente una recompensa para quien aportara información verídica sobre su paradero.

La búsqueda también llevó a la familia a la Ciudad de México. Un testimonio ubicó a Esmeralda en La Merced y abrió ante sus padres la posibilidad de que hubiera sido captada por redes de explotación sexual de menores obligadas a prostituirse.

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La Comisión Local de Búsqueda mantuvo abierto el caso y llamó a la ciudadanía a participar en el programa de recompensas. Para ello habilitó contacto por página web, Facebook y líneas telefónicas en Chihuahua y en Ciudad Juárez.

En 2025 la familia volvió a rastrear el arroyo del Navajo

El 6 y 7 de junio de 2025, a 16 años de la desaparición, José Luis organizó un rastreo en el arroyo del Navajo, en Ciudad Juárez. Madres y padres buscadores se sumaron en solidaridad para localizar posibles restos.

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La jornada ocurrió en el mismo lugar donde años antes fue localizada una tibia que podría corresponder a Esmeralda. Las autoridades aseguraron que se trataba de ella, pero la familia mantuvo dudas porque no recibió pruebas mayores que despejaran la incertidumbre.

Durante horas trabajaron bajo el sol en una labor que, para ellos, las autoridades dejaron de hacer. Buscaron con la expectativa de encontrar una respuesta, aunque esa respuesta no fuera la que habían esperado durante años.

Martha Alicia resumió la exigencia de la familia en una sola petición: “Sé que mi hija pudiera ya no estar en este mundo y que pasó mucho tiempo, pero quiero saber la verdad, qué pasó, no quiero que nos pase como a otras familias que les dieron un huesito y les dijeron que ya no dijeran nada, que ese era su familiar”.

Hasta ese momento, Esmeralda Castillo Rincón seguía en paradero desconocido y sus padres insistían en que la búsqueda no terminaría sin verdad y justicia.

Esmeralda Castillo Rincón desapareció el 19 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez, cuando tenía 14 años y se dirigía a la secundaria.

Su familia denunció omisiones oficiales, siguió buscándola por 17 años y enfrentó su eliminación del registro nacional de personas desaparecidas en 2023.

La investigación seguía abierta, con una recompensa de 200 mil pesos y rastreos recientes como el del arroyo del Navajo en junio de 2025.