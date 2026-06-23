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México cierra con tres oros y nueve medallas en el Iberoamericano Sub-20 de Atletismo

México se prepara ahora para el Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo en Oregon, programado para agosto

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La delegación mexicana cerró su participación en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo Sub-20 con un total de nueve medallas en Lima, Perú, resultado de tres oros, dos platas y cuatro bronces, en una jornada marcada por actuaciones individuales y colectivas que colocaron al equipo nacional entre los protagonistas del certamen.

Oros y platas con récord nacional y protagonismo en pista

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La actuación más destacada llegó en el lanzamiento de disco, donde Brandon Delgado conquistó el oro con una marca de 59.14 metros, registro que significó además un nuevo récord nacional y del evento, por encima de los competidores de España y Chile.

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En las pruebas de relevos, México dominó ambas finales del 4x400 metros. En el relevo mixto, el equipo conformado por Gerardo Hernández, Alisson Martínez, Juan Ibarra y Kenya Maturana se quedó con el oro tras detener el cronómetro en 3:24.10 minutos, superando a España y Colombia.

Más tarde, el conjunto varonil integrado por Juan Ibarra, Braulio Fernández, Maximiliano Sauceda y Gerardo Hernández volvió a subir a lo más alto del podio con un tiempo de 3:12.32 minutos.

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En pruebas individuales, Amado Amador consiguió la medalla de plata en los 800 metros planos con un registro de 1:52.22, resultado que lo mantiene en ruta hacia el Campeonato Mundial Sub-20. En la marcha, Emiliano Barba también se colgó la plata tras finalizar los 10 km con 19:37.52 minutos, solo detrás del peruano José Ccoscco.

Bronces, cierre de cosecha y próximo Mundial Sub-20

Las preseas de bronce completaron la cuenta mexicana. En los 400 metros planos femenil, Kenya Maturana terminó en el tercer lugar con 53.95 segundos. En los 3000 metros, Kenya Cuahutle sumó otro bronce con un tiempo de 9:35.63 minutos, en una final dominada por atletas de España y Argentina.

El relevo femenil también aportó al medallero con un tercer lugar y marca de 3:48.47 minutos, cerrando así la participación nacional en el evento celebrado en Lima.

Con este resultado, la selección mexicana Sub-20 de atletismo enfocará su preparación en el Campeonato Mundial de la categoría, programado para agosto en Oregon, Estados Unidos.

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