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Sheinbaum se deslinda de freno al Movimiento Independiente del Sombrero en Michoacán: “No se le cierra la puerta a nadie”

Grecia Quiroz ha denunciado que la reforma electoral recientemente aprobada en el estado debilita a los partidos independientes

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Ilustración con efecto acuarela de un acto político: mujer de traje, oradora en podio con sombrero, hombre con sombrero y bandera de México.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó de la reforma electoral aprobada por el Congreso de Michoacán que, según se ha acusado, pone en riesgo las candidaturas independientes en el estado.

Durante su conferencia de prensa matutina de este 23 de junio, la mandataria aclaró que en Michoacán “no se le está cerrando la puerta a nadie”, refiriéndose específicamente al Movimiento Independiente del Sombrero; sin embargo, subrayó que es una decisión del Congreso del Estado, no de la presidenta.

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Claudia Sheinbaum negó cualquier intento del gobierno federal o de la Cuarta Transformación por bloquear la participación de movimientos independientes, como lo es el Movimiento Independiente del Sombrero.

Sheinbaum se deslinda de silenciar candidaturas independientes

La presidenta reiteró su postura a favor de la participación ciudadana y la creación de nuevos partidos políticos. Explicó que actualmente hay cuatro partidos en proceso de obtener el registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para competir en la elección de 2027.

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Enfatizó que el órgano electoral será el encargado de determinar si los nuevos partidos políticos cumplen con los requisitos de ley para participar en el proceso electoral de 2027, y subrayó que existen mecanismos legales para impugnar cualquier reforma que contravenga la Constitución o las leyes electorales.

“Los nuevos partidos tienen que obtener su registro y después presentar alianzas hasta la siguiente elección. Así pasó con Morena, por ejemplo. La primera vez que participó Morena en una elección fue en 2015. No se pudo aliar con ningún partido político hasta no obtener su registro y después, ya en 2018, tuvo alianzas con otros partidos políticos”, recordó.

La mandataria insistió en que el procedimiento es claro y está regulado por la ley electoral vigente. En caso de que existan dudas o inconformidades, subrayó que el Tribunal Electoral es la instancia para resolver cualquier impugnación sobre reformas estatales que afecten las reglas de participación.

En respuesta a los cuestionamientos sobre esta reforma al Código Electoral de Michoacán —la cual prohíbe a las candidaturas independientes el uso de emblemas y estructuras de campaña de partidos—, Sheinbaum precisó que la responsabilidad de estas modificaciones recae en el Congreso de Michoacán, y no en el Ejecutivo federal.

“Obviamente, la pregunta no tiene que ser dirigida a la presidenta, sino al Congreso de Michoacán, porque ellos pusieron una serie de requisitos”, destacó la mandataria.

Reformas electorales en Michoacán y el caso del Movimiento Independiente del Sombrero

La reforma electoral en Michoacán fue aprobada por el Congreso estatal el 27 de mayo de 2026, en medio de protestas principalmente protagonizadas por el Movimiento del Sombrero, agrupación que ha denunciado activamente un intento de limitar las candidaturas independientes en la entidad.

Desde que se anunció la creación de la reforma, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se manifestó en contra al considerar que debilita a los partidos que buscan participar en las elecciones de manera independiente.

La reforma modifica el Código Electoral estatal en varios aspectos relevantes:

  • Restricciones a candidaturas: Se establecen requisitos más estrictos para quienes deseen contender por cargos públicos, entre los que destaca la prohibición para que deudores alimentarios, personas sentenciadas por corrupción o quienes hayan sido juzgados por violencia política de género, puedan postularse a cargos de elección popular.
  • Medidas frente al crimen organizado: Se habilita la anulación de elecciones si se acredita injerencia del crimen organizado que afecte la libertad del voto, buscando así evitar que los grupos criminales influyan en la designación de autoridades locales.
  • Candidaturas independientes: Uno de los puntos más polémicos es que las candidaturas independientes ya no podrán coordinarse entre sí, ni compartir plataformas, símbolos, propaganda o estrategias conjuntas. Deben postularse y hacer campaña estrictamente de modo individual, lo que debilita la posibilidad de que movimientos ciudadanos alternos a los partidos políticos tradicionales compitan con fuerza o identidad colectiva

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, según la información proporcionada por la Secretaría de Gobernación, el objetivo es que las candidaturas independientes estén sujetas a los mismos requisitos que los partidos políticos. “Lo que se está buscando es que las candidaturas independientes sigan los mismos requisitos que los partidos políticos”, reiteró.

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