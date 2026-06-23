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Oaxaca entre ataques armados y asesinatos de alcaldes: van 3 ediles muertos en menos de tres meses

La entidad ha registrado un incremento en la violencia contra personas en funciones y exalcaldes en las últimas semanas

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Tablero de corcho con tres fotografías sepia de hombres. Una foto tiene un orificio de bala, otra una cinta negra y vidrio roto, y la tercera, casquillos.
Tres alcaldes y exfuncionarios han sido asesinados en los últimos dos meses en Oaxaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de Oaxaca ha registrado un incremento en la violencia contra alcaldes y exediles en los últimos dos meses, sumando un total de tres asesinatos y dos ataques armados.

Fue el pasado 13 de abril que se registró el primer asesinato de un hombre que fungió este cargo en la entidad: Francisco Fidel Gijón Vásquez, exalcalde de San Miguel del Puerto durante dos ocasiones, fue asesinado cuando convivía en el centro del municipio y un grupo de sujetos armados le dispararon.

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El hombre ocupó la presidencia municipal en dos administraciones, una de 2005 a 2007 y otra de 2014 a 2016. Su asesinato no fue aislado, pues le siguió el de Joel Bravo Martínez, alcalde de San Miguel Amatitlán, quien fue asesinado el pasado 13 de junio al ser atacado a balazos frente a su casa durante la madrugada, ubicada en la zona centro del municipio.

Francisco Fidel Gijón Vásquez gobernó San Miguel del Puerto en dos ocasiones. (Crédito: especial | imagen ilustrativa)
Francisco Fidel Gijón Vásquez gobernó San Miguel del Puerto en dos ocasiones. (Crédito: especial | imagen ilustrativa)

Su muerte ocurrió después de que Bravo Martínez solicitó protección a las autoridades porque temía por su seguridad, pero esta no fue atendida.

La petición fue motivada por un ataque previo que sufrió en el estado de Puebla el 22 de mayo de este año. Ese día, Joel Bravo y su esquipo fueron asaltados cuando circulaban por la carretera Ahuatlán-Oaxaca, en territorio del municipio poblano de Santiago Petlalcingo, mientras se dirigía a Oaxaca tras una reunión de trabajo.

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De acuerdo con reportes, dos camionetas les cerraron el paso, de las que descendieron hombres armados que lo amenazaron y obligaron a bajar de su vehículo. El edil y su equipo fueron despojados de sus pertenencias y golpeados en varias ocasiones.

Joel Ángel Bravo Martínez tenía 53 años y gobernaba San Miguel Amatitlán Foto: Redes sociales
Joel Ángel Bravo Martínez tenía 53 años y gobernaba San Miguel Amatitlán Foto: Redes sociales

El Partido Acción Nacional (PAN) denunció que el hombre también había sido víctima de un secuestro virtual, situaciones que lo motivaron a solicitar protección para proteger su integridad, pero nunca le fueron asignados los escoltas que se le prometieron.

“Durante una mesa regional de seguridad celebrada el pasado 11 de mayo, solicitó protección al Gobierno del Estado y planteó personalmente su situación al gobernador Salomón Jara. De acuerdo con la información disponible, se le prometió la asignación de escoltas para garantizar su seguridad. Esos escoltas nunca llegaron”, denunció el partido tras el asesinato del alcalde.

Su muerte ocurrió durante su tercer periodo como alcalde de San Miguel Amatitlán, luego de que encabezó el gobierno municipal en los periodos de 2016 a 2018 y de 2022 a 2024.

Dos ataques armados en un mismo municipio, asesinato de otro exedil y de un próximo aspirante: el saldo de la violencia

César Figueroa resultó herido tras el ataque armado (X @Red_es_Oaxaca)
César Figueroa resultó herido tras el ataque armado (X @Red_es_Oaxaca)

El pasado 11 de junio, dos días antes del asesinato de Bravo Martínez, fue atacado a balazos César Figueroa, alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz.

La agresión se registró en calles del centro del municipio, cuando se alertó a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Hidalgo.

Como resultado del ataque, Figueroa y uno de sus acompañantes resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. A través de videos de cámaras de seguridad, las autoridades pudieron identificar las características de los vehículos en los huyeron los agresores, por lo que horas más tarde se logró la detención de un sujeto implicado en los hechos.

El sujeto fue identificado con las iniciales I.C.F.J., al que la Fiscalía General del Esto de Oaxaca señaló como probable autor material del ataque a balazos contra el presidente municipal.

Las autoridades también aseguraron un vehículo involucrado en la agresión: Crédito: FGEO
Las autoridades también aseguraron un vehículo involucrado en la agresión: Crédito: FGEO

Horas antes de esta agresión armada contra el edil, fue asesinado Ermelo Rivera Campo, identificado como uno de los principales aspirantes de Morena para contender por la alcaldía de Coyuca de Benítez en el proceso electoral de 2027.

La agresión ocurrió la tarde del miércoles 10 de junio en la comunidad de El Papayo, perteneciente al mismo municipio de la Costa Grande, donde hombres armados interceptaron al político y le dispararon cuando se encontraba a bordo de su vehículo. Él y su acompañante quedaron muertos dentro de la unidad.

Pocos días después, el 14 de junio, fue asesinado Carlos Orocio Cruz, exalcalde de San Juan Quiahjile, y su hijo, Celestino Orocio Cruz, cuando fueron atacados a balazos mientras estaban en una obra en construcción de la localidad de Cieneguilla.

El hombre encabezó el gobierno municipal durante el periodo de 2023 a 2025.

Atacan a balazos al expresidente municipal de Miahuatlán, Oaxaca: reportan un escolta asesinado
José Alberto Martínez Luna, exalcalde de Miahuatlán. (X/Draagon Oaks﻿)

La violencia en la entidad continúa, y el hecho más reciente ocurrió este lunes 22 de junio, cuando José Alberto Martínez Luna, exalcalde de Miahuatlán, fue atacado a balazos cuando se encontraba en la Carretera Federal 175, a la altura del crucero de San Juan Bosco. En la agresión uno de sus escoltas murió, y el exedil como otra persona resultaron lesionados.

Hasta el momento solo se ha registrado una detención por el ataque a balazos del actual alcalde de Miahuatlán, mientras que los otros hechos violentos y asesinatos continúan en investigación.

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