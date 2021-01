Paso a paso: así vacunarán a los adultos mayores al mismo tiempo que cobren su pensión

Aquellos que no puedan ir a vacunarse serán visitados en su domicilio. (Foto: Jovani Pérez/Infobae México)

Luego del anuncio del plan de distribución y vacunación contra el coronavirus, el cual sigue su curso con la aplicación para personal médico de salud en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer cómo será el procedimiento para vacunar a millones de personas de la tercera edad.

De acuerdo con el mandatario mexicano, cuando se haya vacunado a todos los médicos y enfermeras durante los primeros meses de este año, se iniciará con la dispersión de dosis para adultos mayores.

Durante su tradicional conferencia matutina, AMLO afirmó que se considerará también a ocho millones de pensionados, quienes forman parte del programa del Bienestar para adultos mayores, de los cuales, tres millones se ubican en regiones marginadas del país.

Se trata de un plan especial para vacunar a 15 millones de personas, es decir, tres millones de dosis serán para los que viven en las zonas más apartadas del país, seis millones en ciudades medias y seis millones en grandes ciudades.

Se vacunará a los adultos mayores cuando vayan a recoger su dinero. (Foto: Jovani Pérez/Infobae México)

El Presidente detalló que la aplicación de la dosis desarrollada por farmacéuticas como las de Pfizer/BioNTech sobre los adultos mayores deberá concluir a finales de marzo.

¿Cómo será el proceso de vacunación?

*Primero comenzarán con tres millones de personas, quienes se ubican en las zonas más marginadas y alejadas del país.

En este caso, se crearon 10,000 brigadas que llegarán con la vacuna al mismo número de centros integradores, lugares donde normalmente cobran su pensión.

Entonces, al acudir las personas de la tercera edad por su dinero, se llevará a cabo el proceso de vacunación al mismo tiempo.

Son alrededor de tres millones de adultos mayores los que viven en zonas más apartadas y marginadas de México, por ello, se vacunará a 300 adultos mayores en cada centro integrador que existe, es decir, en los 10,000 lugares, lo que da un total de los tres millones de pensionados

*Luego serán seis millones de adultos mayores, quienes se ubican en ciudades medias o municipales.

*Finalmente serán seis millones de personas de la tercera edad, quienes viven en capitales de los estados y ciudades grandes. Por ejemplo, aquellos que se encuentran en la Ciudad de México y Estado de México.

Seguirán las medidas de seguridad para evitar contagios. (Foto: Presidencia)

“Vamos a ir avanzando con las brigadas de salud, son brigadas de 10,000 personas, cuatro son servidores de la nación o promotores, dos son personal médico del sector salud y cuatro son elementos de las fuerzas armadas, ya que se cobra en efectivo”, reiteró López Obrador.

Asimismo, explicó cómo se desarrollará el procedimiento para aquellos que no puedan asistir al lugar, ya sea por su condición física o enfermedad.

“Asisten como siempre los adultos mayores que están recibiendo su apoyo guardando sana distancia en los pueblos. Pero no todos pueden llegar, se está pensando dos días vacunar en el sitio y dos días casa por casa para vacunar a los que no puedan movilizarse”.

López Obrador adelantó también que se contará con algunos voluntarios que forman parte de los programas sociales, como estudiantes del sistema Benito Juárez, quienes se ofrecerán como apoyo para realizar una acción conjunta.

Además de dos voluntarios que quieran participar o estudiantes del sistema Benito Juárez que pueden ayudar . Es una acción conjunta

“No hay un municipio en México en donde no haya un programa integral de desarrollo. No hay un pueblo donde un adulto mayor no reciba una pensión. Estamos hablando de ocho millones de adultos mayores que reciben su pensión, de los cuáles tres millones que no reciben su apoyo a través de una sucursal bancaria porque viven en ciudades muy apartadas, por eso se decidió desde el inicio del gobierno, crear 10,000 centros de integración”

Hay que recordar que desde hace dos años, cuando inició el sexenio de AMLO, se crearon dichos centros de integración, con el fin de pagar su pensión a las personas y los cuales son operados por servidores públicos que viven en cada comunidad, junto con la guardia nacional que custodia cada zona.

