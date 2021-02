López-Gatell aseguró que los adultos mayores serán vacunados con base en el plan de cobertura: “No necesitan reservar su lugar”

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aclaró que todos los adultos mayores que residen en el territorio mexicano serán inmunizados contra COVID-19.

En conferencia de prensa vespertina para dar a conocer el panorama epidémico del país, el funcionario aseguró que no es necesario que las personas con más de 60 años hagan “fila” en la plataforma electrónica para recibir el antígeno.

Todas y todos los adultos mayores van a ser vacunados, no necesitan reservar su lugar en la fila. Nos queda claro que se tenía la percepción de que había que formarse electrónicamente y algunas personas pensaron que el orden que se fueron registrando sería el orden en que serían vacunadas. No piensen eso, porque sería erróneo. No tiene nada que ver el orden en que aparezcan en el tiempo de registro con el orden en que sean vacunadas.