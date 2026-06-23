México

El error que cometes al lavar los trapos de cocina y que los hace más sucios que antes

Un simple error al manipular el trapo provoca que las bacterias se multipliquen rápidamente, según los expertos

Guardar
Google icon
Mujer de tez clara, cabello rizado, lava un trapo azul en un lavadero de cemento. Un paño amarillo con microorganismos verdes luminosos está al lado. Azotea urbana.
Los trapos de cocina pueden convertirse en uno de los objetos más contaminados del hogar si no se manejan correctamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trapos de cocina acumulan bacterias desde el primer uso.

Los trapos de cocina son un foco importante de contaminación cruzada, según una investigación de la Universidad de Mauritius expuesta en la reunión científica anual ASM Microbe.

PUBLICIDAD

La investifación analizó 100 trapos con un mes de uso y encontró que el 49% contenía bacterias patógenas: 36.7% coliformes, entre ellos Escherichia coli, y 14.3% Staphylococcus aureus.

Un científico con equipo de protección observa placas de Petri y una muestra de carne bajo un microscopio en un laboratorio, mostrando crecimiento bacteriano fluorescente.
La humedad y el uso múltiple son los dos factores que más elevan la carga bacteriana en los trapos de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trapos húmedos y de uso múltiple registraron la mayor carga bacteriana, y lavarlos no equivale a desinfectarlos: son dos procesos distintos que la mayoría de los hogares confunde.

PUBLICIDAD

Un trapo guardado húmedo duplica su carga bacteriana cada 20 minutos

El estudio de la Universidad de Mauritius identificó dos factores que disparan la contaminación: la humedad y el uso indiscriminado.

Un trapo que seca manos, limpia la estufa y recoge el jugo de carne cruda en una misma jornada funciona como vector de contaminación cruzada entre superficies y alimentos.

Un paño de cocina blanco con un patrón de rayas azules cuelga de la barra del tirador de un horno de acero inoxidable. El horno tiene una puerta de cristal oscura.
El trapo de cocina transita entre superficies, manos y alimentos sin que sus usuarios noten el riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad es el segundo factor. Una bacteria puede duplicar su población cada 20 minutos en condiciones favorables de temperatura y humedad.

Un trapo guardado húmedo, doblado sobre la barra, reproduce ese ciclo sin interrupción.

Lavar no es desinfectar: el error que hace al trapo más sucio que antes

La NOM-251-SSA1-2009, norma de observancia obligatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación de México por la Secretaría de Salud, establece una distinción que la mayoría de los hogares ignora.

Limpiar significa eliminar tierra, restos de comida, polvo y grasa visibles.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Lavar y desinfectar son dos procesos distintos; confundirlos es el error más común en el manejo de trapos de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desinfectar significa reducir los microorganismos presentes a un nivel que no represente riesgo para la salud.

Enjuagar el trapo bajo el chorro del fregadero con agua tibia cumple la primera definición, no la segunda.

Al limpiar el trapo, los residuos visibles desaparecen, pero los microorganismos permanecen.

Un plato de Petri con colonias de moho de colores verde y blanco sobre una encimera de madera en una cocina, con una esponja sucia y un fregadero al fondo.
La NOM-251-SSA1-2009 obliga a que los trapos y jergas tengan un uso específico y se laven y desinfecten frecuentemente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La norma, de observancia obligatoria para todos los establecimientos que procesan o elaboran alimentos en México, establece que los trapos y jergas tengan un uso específico y se laven y desinfecten frecuentemente.

Los mismos microorganismos que representa un riesgo en una cocina comercial se reproducen en las mismas condiciones en una cocina doméstica.

El lavado sin desinfección posterior deja el trapo aparentemente limpio y bacteriológicamente activo.

Ilustración de enfermedades diarreicas: agua y comida contaminadas, bacterias, niño con dolor de estómago, bebé con fiebre.
Según la NOM-251, limpiar elimina suciedad visible; desinfectar reduce los microorganismos a un nivel que no compromete la inocuidad de los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres rutas de contaminación, un mismo trapo: así se propagan las bacterias en la cocina

El Cuadernillo Inocuidad de los Alimentos de los Servicios de Salud de Veracruz describe tres rutas por las que la contaminación cruzada llega a los alimentos:

  • De alimento a alimento.
  • De persona a alimento.
  • De superficie a alimento.

Un trapo mal desinfectado activa las tres. Limpia la superficie donde estuvo la carne cruda, luego seca las manos y después toca los alimentos listos para consumir.

Infografía sobre tres formas de contaminación en la cocina, con manos sosteniendo un trapo sucio, ejemplos de propagación de bacterias y sus riesgos.
La infografía de Servicios de Salud de Veracruz ilustra las tres rutas principales de contaminación cruzada en la cocina y el riesgo de enfermedades alimentarias por un trapo mal desinfectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada uso sin desinfección intermedia transfiere microorganismos que, advierte el mismo documento, pueden provocar enfermedades de transmisión alimentaria.

Así se lava, desinfecta y usa correctamente un trapo de cocina, según una autoridad sanitaria

La Guía de Autoverificación de Buenas Prácticas de Higiene de los Servicios de Salud de Veracruz, detalla un procedimiento oficial:

  1. Lavar el trapo con agua y jabón.
  2. Enjuagar.
  3. Sumergirlo entre 10 y 15 minutos en una solución desinfectante.

La solución puede prepararse con cloro de uso doméstico. La misma guía recomienda tres cucharadas soperas de cloro por litro de agua para desinfectar superficies y utensilios de cocina.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los Servicios de Salud de Veracruz identifican tres rutas de contaminación cruzada en la cocina; el trapo mal desinfectado puede activar las tres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NOM-251 agrega otro requisito que los hogares suelen omitir: el uso específico por trapo.

Un paño para manos, otro para superficies, otro para utensilios.

Mezclar funciones es la condición exacta que el estudio de Mauritius identificó como factor de mayor contaminación.

Primer plano de manos limpiando una superficie blanca con un paño de microfibra azul; al fondo, una ventana abierta con cortinas blancas ondeando.
Los trapos húmedos registraron mayor carga bacteriana que los secos, según la investigación de la Universidad de Mauritius presentada en ASM Microbe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un trapo que huele mal ya superó el punto de recuperación. El olor indica proliferación bacteriana avanzada que ningún enjuague revierte.

La Guía de Autoverificación de los Servicios de Salud de Veracruz es clara: en ese punto, la única medida es el reemplazo.

Temas Relacionados

BacteriasLimpiezaInfecciones IntestinalesHogarTrapos De CocinaContaminación Cruzadamexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los Días del padre más dolorosos desde hace 17 años que Esmeralda desapareció: Don José Luis la busca ahora con estampitas

Hace un llamado a los hombres, padres y hermanos, para que se sumen a la lucha de las madres buscadoras y su objetivo es que no haya “machismo” y que las autoridades hagan su trabajo

Los Días del padre más dolorosos desde hace 17 años que Esmeralda desapareció: Don José Luis la busca ahora con estampitas

Sheinbaum se deslinda de freno al Movimiento Independiente del Sombrero en Michoacán: “No se le cierra la puerta a nadie”

Grecia Quiroz ha denunciado que la reforma electoral recientemente aprobada en el estado debilita a los partidos independientes

Sheinbaum se deslinda de freno al Movimiento Independiente del Sombrero en Michoacán: “No se le cierra la puerta a nadie”

Sudáfrica presume foto oficial del Mundial 2026 en Pachuca previo a su duelo contra Corea del Sur: “Estamos aquí para dejar nuestra huella”

El equipo de Hugo Broos se puso manos a la obra poco después de su llegada tras el empate 1-1 contra la República Checa

Sudáfrica presume foto oficial del Mundial 2026 en Pachuca previo a su duelo contra Corea del Sur: “Estamos aquí para dejar nuestra huella”

Matan a adolescente de 14 años al llegar a su casa en una colonia del norte de Culiacán

La agresión ocurrió durante la noche en Los Girasoles, donde hombres armados interceptaron a la víctima tras descender de una motocicleta

Matan a adolescente de 14 años al llegar a su casa en una colonia del norte de Culiacán

Operativo por secuestro de militares en Nayarit deriva en rescate de un menor desaparecido

La Fiscalía de Nayarit informó que el despliegue en la localidad de Sayulilla tuvo como objetivo ejecutar dos órdenes de aprehensión contra un presunto responsable del secuestro de dos militares; durante la operación fue localizado un menor reportado como desaparecido

Operativo por secuestro de militares en Nayarit deriva en rescate de un menor desaparecido
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo por secuestro de militares en Nayarit deriva en rescate de un menor desaparecido

Operativo por secuestro de militares en Nayarit deriva en rescate de un menor desaparecido

Lo asesinaron frente a sus hijos y el caso sigue impune: a 22 años del asesinato del periodista Ortiz Franco en Tijuana

Carmen escapó de Los Zetas con minutos de ventaja: la historia de la esclava doméstica de Saltillo que sobrevivió para declarar

Oaxaca entre ataques armados y asesinatos de alcaldes: van 3 ediles muertos en menos de tres meses

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio

ENTRETENIMIENTO

Karla de la Cuesta revela cómo Sergio Andrade les daba licuados de cáscara de huevo: “Era asqueroso”

Karla de la Cuesta revela cómo Sergio Andrade les daba licuados de cáscara de huevo: “Era asqueroso”

Shakira estrenará “Dai Dai” en español: ¿cuándo y a qué hora estará disponible en México?

Carlos Bonavides anuncia que busca ser diputado por Morena: “Me voy a lanzar”

Raquel Bigorra: las implicaciones legales que enfrentaría por presunta filtración de datos de Daniel Bisogno y ‘sus novios’

Tania Rincón defiende a Mauricio Ymay tras arremeter contra la CNTE y las Madres Buscadoras: esto dijo

DEPORTES

Pumas organiza su segundo Fan Fest y se enfrentará al América de Cali

Pumas organiza su segundo Fan Fest y se enfrentará al América de Cali

México cierra con tres oros y nueve medallas en el Iberoamericano Sub-20 de Atletismo

Sudáfrica presume foto oficial del Mundial 2026 en Pachuca previo a su duelo contra Corea del Sur: “Estamos aquí para dejar nuestra huella”

Mundial 2026: CDMX registra solo 28.2% de ocupación en Airbnb, la cifra más baja de las sedes

¿Debe jugar Guillermo Ochoa? Tuca Ferretti lanza contundente opinión rumbo al México vs Chequia en el Mundial 2026