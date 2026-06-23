El error que cometes al lavar los trapos de cocina y que los hace más sucios que antes

Los trapos de cocina pueden convertirse en uno de los objetos más contaminados del hogar si no se manejan correctamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trapos de cocina acumulan bacterias desde el primer uso.

Los trapos de cocina son un foco importante de contaminación cruzada, según una investigación de la Universidad de Mauritius expuesta en la reunión científica anual ASM Microbe.

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La investifación analizó 100 trapos con un mes de uso y encontró que el 49% contenía bacterias patógenas: 36.7% coliformes, entre ellos Escherichia coli, y 14.3% Staphylococcus aureus.

La humedad y el uso múltiple son los dos factores que más elevan la carga bacteriana en los trapos de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trapos húmedos y de uso múltiple registraron la mayor carga bacteriana, y lavarlos no equivale a desinfectarlos: son dos procesos distintos que la mayoría de los hogares confunde.

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Un trapo guardado húmedo duplica su carga bacteriana cada 20 minutos

El estudio de la Universidad de Mauritius identificó dos factores que disparan la contaminación: la humedad y el uso indiscriminado.

Un trapo que seca manos, limpia la estufa y recoge el jugo de carne cruda en una misma jornada funciona como vector de contaminación cruzada entre superficies y alimentos.

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El trapo de cocina transita entre superficies, manos y alimentos sin que sus usuarios noten el riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad es el segundo factor. Una bacteria puede duplicar su población cada 20 minutos en condiciones favorables de temperatura y humedad.

Un trapo guardado húmedo, doblado sobre la barra, reproduce ese ciclo sin interrupción.

Lavar no es desinfectar: el error que hace al trapo más sucio que antes

La NOM-251-SSA1-2009, norma de observancia obligatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación de México por la Secretaría de Salud, establece una distinción que la mayoría de los hogares ignora.

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Limpiar significa eliminar tierra, restos de comida, polvo y grasa visibles.

Lavar y desinfectar son dos procesos distintos; confundirlos es el error más común en el manejo de trapos de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desinfectar significa reducir los microorganismos presentes a un nivel que no represente riesgo para la salud.

Enjuagar el trapo bajo el chorro del fregadero con agua tibia cumple la primera definición, no la segunda.

Al limpiar el trapo, los residuos visibles desaparecen, pero los microorganismos permanecen.

La NOM-251-SSA1-2009 obliga a que los trapos y jergas tengan un uso específico y se laven y desinfecten frecuentemente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La norma, de observancia obligatoria para todos los establecimientos que procesan o elaboran alimentos en México, establece que los trapos y jergas tengan un uso específico y se laven y desinfecten frecuentemente.

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Los mismos microorganismos que representa un riesgo en una cocina comercial se reproducen en las mismas condiciones en una cocina doméstica.

El lavado sin desinfección posterior deja el trapo aparentemente limpio y bacteriológicamente activo.

Según la NOM-251, limpiar elimina suciedad visible; desinfectar reduce los microorganismos a un nivel que no compromete la inocuidad de los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres rutas de contaminación, un mismo trapo: así se propagan las bacterias en la cocina

El Cuadernillo Inocuidad de los Alimentos de los Servicios de Salud de Veracruz describe tres rutas por las que la contaminación cruzada llega a los alimentos:

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De alimento a alimento.

De persona a alimento.

De superficie a alimento.

Un trapo mal desinfectado activa las tres. Limpia la superficie donde estuvo la carne cruda, luego seca las manos y después toca los alimentos listos para consumir.

La infografía de Servicios de Salud de Veracruz ilustra las tres rutas principales de contaminación cruzada en la cocina y el riesgo de enfermedades alimentarias por un trapo mal desinfectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada uso sin desinfección intermedia transfiere microorganismos que, advierte el mismo documento, pueden provocar enfermedades de transmisión alimentaria.

Así se lava, desinfecta y usa correctamente un trapo de cocina, según una autoridad sanitaria

La Guía de Autoverificación de Buenas Prácticas de Higiene de los Servicios de Salud de Veracruz, detalla un procedimiento oficial:

Lavar el trapo con agua y jabón. Enjuagar. Sumergirlo entre 10 y 15 minutos en una solución desinfectante

La solución puede prepararse con cloro de uso doméstico. La misma guía recomienda tres cucharadas soperas de cloro por litro de agua para desinfectar superficies y utensilios de cocina.

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Los Servicios de Salud de Veracruz identifican tres rutas de contaminación cruzada en la cocina; el trapo mal desinfectado puede activar las tres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NOM-251 agrega otro requisito que los hogares suelen omitir: el uso específico por trapo.

Un paño para manos, otro para superficies, otro para utensilios.

Mezclar funciones es la condición exacta que el estudio de Mauritius identificó como factor de mayor contaminación.

Los trapos húmedos registraron mayor carga bacteriana que los secos, según la investigación de la Universidad de Mauritius presentada en ASM Microbe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un trapo que huele mal ya superó el punto de recuperación. El olor indica proliferación bacteriana avanzada que ningún enjuague revierte.

La Guía de Autoverificación de los Servicios de Salud de Veracruz es clara: en ese punto, la única medida es el reemplazo.