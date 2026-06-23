Matan a adolescente de 14 años al llegar a su casa en una colonia del norte de Culiacán

De acuerdo con los primeros reportes, el menor se encontraba llegando a su domicilio cuando fue interceptado por personas armadas que abrieron fuego en su contra. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Un adolescente de 14 años murió durante un ataque armado registrado la noche del lunes en la colonia Los Girasoles, ubicada al norte de Culiacán, Sinaloa.

La víctima fue identificada como Cristian Yael. De acuerdo con los reportes preliminares, el menor se encontraba llegando a su domicilio cuando fue interceptado por personas armadas que abrieron fuego en su contra.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas sobre la calle Olivos, en el cruce con Laureles. Según la información recabada por las autoridades, el adolescente acababa de arribar al inmueble a bordo de una motocicleta cuando se produjo la agresión.

Las primeras versiones indican que los responsables se desplazaban en un vehículo y, al pasar frente al domicilio, realizaron múltiples disparos contra el joven. Tras concretar el ataque, abandonaron el lugar sin que se reportaran detenciones inmediatas.

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Vecinos del sector alertaron a los servicios de emergencia y a las corporaciones de seguridad luego de escuchar las detonaciones. Minutos después, elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio como primeros respondientes.

Al revisar a la víctima, los militares confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que procedieron a resguardar la zona para preservar posibles evidencias relacionadas con el caso.

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Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa arribó al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. Agentes de la Policía de Investigación y especialistas en servicios periciales llevaron a cabo el procesamiento de la escena del crimen, documentaron indicios y recabaron evidencia balística.

Una vez concluidas las diligencias iniciales, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se realizarían los procedimientos establecidos por ley.

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Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha informado sobre personas detenidas ni ha dado a conocer posibles líneas de investigación relacionadas con el homicidio del adolescente.

El caso se suma a los hechos violentos registrados en Culiacán, donde las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la identidad de los responsables.

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Culiacán acumula meses de violencia por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa

El asesinato de Cristian Yael ocurrió en medio de una crisis de seguridad que afecta a Culiacán desde septiembre de 2024, cuando se intensificó la confrontación entre grupos vinculados a Los Chapitos y Los Mayos. Desde entonces, la capital sinaloense ha registrado asesinatos, ataques armados, privaciones de la libertad, bloqueos carreteros y enfrentamientos en distintos sectores de la ciudad.

Las disputas entre ambas facciones han derivado en operativos permanentes de fuerzas federales y estatales, así como en el aseguramiento de armas, vehículos y presuntos integrantes de organizaciones criminales. Sin embargo, los hechos violentos continúan de manera recurrente en diferentes zonas del municipio.

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Colonias ubicadas en el norte, sur y oriente de Culiacán han sido escenario de agresiones armadas, mientras que carreteras y caminos de la región también han concentrado incidentes relacionados con la disputa entre grupos delictivos.

Autoridades federales han reforzado en diversas ocasiones la presencia de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y corporaciones de seguridad en la entidad. No obstante, los homicidios continúan formando parte de la incidencia delictiva que enfrenta la capital sinaloense.

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En ese contexto, la muerte del adolescente se suma a los hechos violentos reportados durante las últimas semanas en Culiacán, donde las autoridades mantienen abiertas diversas investigaciones para esclarecer ataques armados registrados tanto en zonas habitacionales como en la vía pública.