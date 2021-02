Prohibieron la entrada a más de 200 turistas rumanos en Cancún por COVID-19: en Europa acusan México de arbitrariedad

Más de doscientos ciudadanos rumanos han quedado atrapados en los últimos días en el aeropuerto de Cancún (FOTO: ELIZABETH RUIZ /CUARTOSCURO)

El ministro de Asuntos Exteriores de Rumanía, Bogdan Aurescu, calificó este miércoles de “inadmisible”, “hostil” y “arbitraria” la actitud de las autoridades mexicanas hacia un centenar de turistas rumanos que han quedado atrapados en el aeropuerto de Cancún debido a las restricciones anti-covid.

“Es inadmisible lo que está pasando, es una actitud hostil por parte de las autoridades mexicanas hacia los ciudadanos rumanos”, dijo el ministro en una rueda de prensa conjunta con su homóloga española, Arancha González Laya.

Según la prensa rumana, más de doscientos ciudadanos rumanos han quedado atrapados en los últimos días en el aeropuerto de Cancún tras rechazar las autoridades mexicanas su entrada al país como medida para prevenir la expansión de la covid-19.

Aurescu dijo que 102 de esos rumanos ya han sido repatriados, mientras que otros 114, permanecen en el aeropuerto de Cancún a la espera de que el Gobierno rumano habilite un avión para llevarles a casa.

“Es una situación que puede llevar a que México pierda turistas, dinero y credibilidad como destino de viaje”, concluyó Aurescu, que ha pedido explicaciones al Gobierno mexicano y a la embajada mexicana en Bucarest. (FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO)

“Estamos profundamente preocupados por la situación de los ciudadanos rumanos que planeaban pasar sus vacaciones en México y que se han visto afectados por las decisiones recientes de las autoridades mexicanas”, agregó Aurescu.

El ministro acusó a México de falta de claridad y predictibilidad a la hora de anunciar su política a la hora de permitir la entrada de extranjeros al país. Según el Ministerio de Exteriores rumano, las autoridades mexicanas no dieron ni comida ni bebida a los rumanos varados en el aeropuerto de Cancún.

México no ha restringido el acceso a turistas y autoridades ya analizan cómo incentivar esta industria

Durante los últimos días, autoridades estatales de Quintana Roo, así como elementos de la Guardia Nacional reforzaron la seguridad y vigilancia de zonas hoteleras, antros y el aeropuerto de Cancún (Foto: EFE)

A nivel internacional, México se ubica como el tercer país con más decesos por la COVID-19, únicamente por debajo de Estados Unidos y Brasil, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado que en el país, “la tasa de positividad es muy alta y si se hicieran más pruebas, probablemente sería mayor”.

Por ello, países de Europa, Estados Unidos y Canadá impusieron condiciones para las personas que quieran visitar o regresar a estas regiones desde México. Una de las más destacadas es la petición de pruebas PCR con resultados negativos, de las cuales se detectaron falsificaciones en Cancún, uno de los destinos turísticos más relevantes del país.

Durante los últimos días, autoridades estatales de Quintana Roo, así como elementos de la Guardia Nacional reforzaron la seguridad y vigilancia de zonas hoteleras, antros y el aeropuerto de Cancún, con el fin de prevenir la venta de resultados falsos de COVID-19, los cuales se comercializan a los turistas por hasta USD 160.

Asimismo, se ha detectado la venta de pruebas rápidas para detectar coronavirus a 200 pesos, sin embargo, Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, dijo a Noticieros Televisa que estas no están autorizadas por las autoridades sanitarias del gobierno federal.

Diariamente, según datos del gobernador Carlos Joaquín González, en la entidad se realizan 16,000 pruebas PCR a lo largo de 120 puntos (Foto: Cuartoscuro)

Por esta situación, los elementos de seguridad han implementado protocolos de seguridad para evitar estas actividades fraudulentas, además de orientar a la población respecto a que las pruebas deben contener un código QR para probar su autenticidad, así como otros candados que deben ser revisados por los responsables en aeropuertos.

“A partir de ahora ya no pueden ser pruebas emitidas simplemente por un médico. Tienen que ser pruebas que llevan un código QR”, comentó a Animal Político Miguel Pino Murillo, director general de la Cofepris en Quintana Roo, quien agregó: “Las aerolíneas ya no pueden aceptar los resultados si no llevan ese código, ya están avisadas”.

Diariamente, según datos del gobernador Carlos Joaquín González, en la entidad se realizan 16,000 pruebas PCR a lo largo de 120 puntos, los cuales incluyen hoteles y el aeropuerto de Cancún y si bien ha declarado que en su estado no se comercializan diagnósticos falsos, las autoridades han detenido por lo menos a cuatro personas por esta actividad.

EFE

