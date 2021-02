“No entiendo por qué a mí no me creen”: víctima de Salgado Macedonio recordó detalles de la agresión sexual

Pese a las acusaciones de abuso sexual, Salgado Macedonio sigue en pie para la gubernatura de Guerrero (Foto: Twitter/@FelixSalMac)

“No entiendo por qué a mí no me creen y a él sí”, dijo Basilia Castañeda Maciel, quien fue abusada sexualmente por el candidato a la gubernatura de Guerrero por el partido de Morena, Félix Salgado Macedonio, en 1998.

En una entrevista que la víctima dio a la periodista Azucena Uresti, en su programa radiofónico de Grupo Fórmula, señaló que a la edad de 17 años fue violada por el político que busca ser el mandatario del estado de Guerrero.

Narró entre lágrimas que hace 23 años Salgado Macedonio abusó de ella cuando acudió a él para pedirle ayuda para reunirse con su pareja, ya que no tenía medios para hacerlo.

En ese entonces la mujer se encontraba sola en Acapulco y tenía que llegar a una reunión en la que iba a estar su ahora esposo y Salgado Macedonio en la ciudad de Chilpancingo. Al no conocer la zona pidió ayuda a un taxista quien resultó saber donde vivía el político.

Tal situación la había tranquilizado, puesto que en ese entonces no sabía cómo trasladarse ni tenía dinero para llegar a donde iba a estar su pareja. Por ello, le solicitó al taxista que la llevara hasta la casa de Macedonio.

Una vez estando ahí, uno de los guardias del político la recibió y la hizo pasar a la casa de Salgado Macedonio. Al verlo le comentó la situación, y ya que supuestamente su pareja se iba a reunir con él más tarde, le pidió ayuda.

El entonces perredista le dijo que lo esperara un momento, pues la iba a auxiliar dándole 100 pesos para que pudiera trasladarse ella misma a Chilpancingo.

Basilia Castañeda recordó que en ese momento se sintió feliz y aliviada pues podría ver a su pareja pronto. Sin embargo, momentos más tarde regresó Salgado Macedonio y comenzó a violarla.

“Fue algo que no se pudo evitar, era una jovencita, sin mucha fuerza ante un hombre monstruoso, para mí es un monstruo... él me viola”, recordó la mujer con la voz llorosa.

La víctima señaló que pese a sus intentos no pudo detener al político quien se aprovechó de ella sin ningún remordimiento. Cuando el sujeto acabó se levantó sus pantalones y le aventó el dinero que le había dicho le daría para ayudarla a llegar con su pareja.

“Después de la violación, se levanta el pantalón, busca su cartera y me tira 100 pesos en la cara”, dijo.

Tras ello, Basilia Castañeda salió del lugar, y pese al abuso sexual que acababa de sufrir tomó el dinero para poder irse. La víctima señaló que a pesar de que han transcurrido varios años desde el ataque sigue sufriendo por lo ocurrido.

En el 2000 intentó denunciar la violación, sin embargo, el policía que la atendió le dijo que no podía hacerlo ya que Salgado Macedonio era una persona muy poderosa. Le recomendó regresar a su casa y olvidar el ataque.

La víctima señaló que cuando se enteró que el morenista iría a su pueblo supo que tenía que alzar la voz y evitar que alguien que abusó de ella llegue a la gubernatura de su entidad.

“Tengo dos hijas, ellas me están dando la fuerza de lo que estoy haciendo ahora... no quiero que nadie me las toque”, aseguró la mujer.

Cabe recordar que pese a las acusaciones por abuso sexual en contra del político, miembros de su bancada como Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y Mario Delgado lo han apoyado y señalado que “no hay sentencia que acredite un delito”.

