Alfonso Durazo presentará su renuncia a la SSP: aspira a la gubernatura de Sonora

(Foto: REUTERS / Luis Cortes)

Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), manifestó su intención de contender por la gubernatura de Sonora para las elecciones del 2021.

Lo anterior lo expresó durante su participación durante su participación en un foro organizado por Harvard Club of México, en el cual expresó que su intención es replicar en dicha entidad el modelo que ha impulsado el actual gobierno, de acuerdo con la información de MVS Noticias.

“El presidente ya estableció en una mañanera que todos aquellos que tengamos aspiraciones político electorales deberemos antes del 31 octubre, por mi trayectoria política-administrativa, por mi vinculación al estado, sería mi interés participar en este proceso, con deseos de extender la política de la 4T al estado de Sonora”, especificó, según la información de la misma cadena radiofónica.

Aunque ha expresado el interés de participar en las elecciones intermedias, su futuro está en manos de los que decida el mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que renunciar a la labor que ahora desempeña “no es una decisión burocrática […] debería solicitar, en su caso, autorización para dejar el cargo. En ese momento estaría en posibilidades de decirles a ustedes con mayor certeza cuál será mi futuro en términos político”.

Fue el pasado 23 de septiembre que López Obrador dijo que los servidores públicos que aspiran a un cargo de elección popular deben renunciar antes del 31 de octubre, tanto en beneficio de la persona como del partido político.

“No se puede mezclar lo partidista con el gobierno […] Si (un funcionario) aspira tiene que dejar el cargo, sencillamente no queremos que sea lo mismo de antes, se acabó el fraude electoral, no queremos que se utilice al gobierno para favorecer a partidos a candidatos, tiene que haber elecciones limpias y libres”, puntualizó.

El funcionario que decida dimitir a su puesto, dijo, no será mal visto. Al respecto de las posibles aspiraciones de Alfonso Durazo no indicó si está buscando a su posible reemplazo. Pero se refirió al secretario ejemplar, eficaz y de primer orden.

Cabe señalar que el funcionario que renuncie que opte por renunciar en la actual administración no regresará a su puesto, es decir, no se le dará licencia.

“No es licencia, es ya, para que no haya ningún vínculo, no solamente que adelante se considere que podrían regresar, eso no hay ningún impedimento legal”, explicó.

