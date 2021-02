López-Gatell informó sobre la salud de AMLO: “Están transcurriendo los días en los que su organismo irá eliminando el virus”

El subsecretario López-Gatell aseguró que la evolución del presidente López Obrador es favorable (Foto: Foto: Twitter@lopezobrador_)

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer detalles sobre la evolución de la enfermedad de COVID-19 que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa vespertina el funcionario encargado de comunicar lo referente a la epidemia de coronavirus en México aseguró que el mandatario es “prácticamente asintomático”.

“Justo hace algunos minutos terminamos la reunión semanal sobre COVID-19 y participó el presidente, muy activo, muy enérgico, muy enfático, como es él, dando un seguimiento muy cuidadoso a todo lo que hacemos y esto es producto de que continúa en muy buena evolución, sigue recuperándose, están prácticamente transcurriendo los días en los que su organismo irá eliminando el virus, pero prácticamente asintomático ”, informó López-Gatell.

El subsecretario se presentó a la conferencia de prensa vespertina de este lunes tras permanecer 10 días en aislamiento (Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro)

Aunado a esto, señaló que este lunes se cumple una semana del inicio de los síntomas. “Estaremos todos pendientes, en primer lugar el secretario Alcocer, como secretario de Salud y como coordinador de su atención médica, a la siguiente semana”.

Cabe señalar que este lunes el subsecretario se presentó en Palacio Nacional luego de permanecer algunos días en aislamiento por haber tenido contacto con el titular del Ejecutivo Federal.

Sin embargo, al resultar negativo a la enfermedad, López-Gatell podrá encargarse de las actividades de su cargo. “ Ya estamos aquí presencialmente, pasamos 10 días de confinamiento, quienes tuvimos exposición directa al presidente, dada su fecha de inicio de síntomas” .

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reapareció en un video para hablar de su salud (Foto: Reuters)

Y es que, tras permanecer cinco días ausente, el presidente de México reapareció en un video para hablar de su salud. López Obrador aseguró que sigue pendiente de los asuntos públicos, así como de atender la pandemia, por lo cual, su gobierno ha trabajado en obtener vacunas. Aunado a esto, el jefe del Ejecutivo dijo que “va a salir bien”, señalando que los médicos afirman que ya está dejando la etapa crítica, al tiempo que agradeció a las personas que han estado al pendiente de la evolución de su salud.

“Nunca perderemos la fe en el porvenir y en la búsqueda de una sociedad mejor. Gracias de todo corazón por el cariño que siempre será correspondido”, fue el mensaje con que acompañó una grabación de 13 minutos.

Con una gabardina negra, vestido de traje y recorriendo los interiores de Palacio Nacional (donde mantiene su aislamiento), López Obrador dijo que procura que siga la misma estrategia contra la pandemia, además de fortalecerla y que a nadie le falte una cama, médicos, equipos, enfermeras ni medicamentos, en los hospitales COVID.

“Todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien aunque todavía tengo que guardar reposo, ahora me acicalé así como estoy para comunicarme con ustedes, pero no estoy estos días, no he estado así, he portado otra ropa. Eso sí, he estado trabajando”, indicó.

Hasta este lunes 1 de febrero se reportaron 159,100 muertes acumuladas por COVID-19 (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Respecto a los datos de la epidemia en México, la Secretaría de Salud (SSa) informó que este 1 de febrero se registraron 1,869,708 casos positivos acumulados y 159,100 muertes causadas por la enfermedad de coronavirus.

Alethse de la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida, dio a conocer que hay 92,760 (4%) casos estimados, lo que representa a los pacientes presentaron síntomas en los últimos 14 días y que potencialmente contribuyen a la transmisión del virus.

Aunado a esto, se explicó que de la semana dos a las tres de 2021 se registró un decremento de 19% en casos estimados (suma de contagios confirmados y sospechosos) a nivel nacional, contabilizándose 2,064,109 hasta el este lunes. Asimismo se reportaron 1,452,748 personas recuperadas de la enfermedad.

