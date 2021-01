Felipe Calderón reaccionó a la reaparición de AMLO para hablar de su salud: “Termina con la especulación que a nadie conviene”

El expresidente Felipe Calderón deseó una pronta recuperación a Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra enfermo de COVID-19, al tiempo que consideró como acertada, la decisión de publicar el video grabado en Palacio Nacional, para terminar con los rumores sobre su estado de salud.

A través de su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa escribió: “Qué Bueno que el Presidente @lopezobrador_ publicó ese video. Termina con la especulación que a nadie conviene. Que se mejore pronto”.

La noche del viernes 29 de enero, la Presidencia de la República difundió un video del mandatario, luego de permanecer aislado desde el pasado domingo, cuando dio a conocer que se había contagiado de COVID-19.

Desde Palacio Nacional y un tanto agitado, el mandatario aseguró que sigue pendiente de los asuntos públicos, así como de atender la pandemia, por lo cual, su gobierno ha trabajado en obtener vacunas.

En dicho mensaje, el jefe del Ejecutivo dijo que “va a salir bien”, señalando que los médicos afirman que ya está dejando la etapa crítica, al tiempo que agradeció a las personas que han estado al pendiente de la evolución de su salud.

“Nunca perderemos la fe en el porvenir y en la búsqueda de una sociedad mejor. Gracias de todo corazón por el cariño que siempre será correspondido”, fue el mensaje con que acompañó una grabación de 13 minutos.

Con una gabardina negra, vestido de traje y recorriendo los interiores de Palacio Nacional (donde mantiene su aislamiento), López Obrador dijo que procura que siga la misma estrategia contra la pandemia, además de fortalecerla y que a nadie le falte una cama, médicos, equipos, enfermeras ni medicamentos, en los hospitales COVID.

“Todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien aunque todavía tengo que guardar reposo, ahora me acicalé así como estoy para comunicarme con ustedes, pero no estoy estos días, no he estado así, he portado otra ropa. Eso sí, he estado trabajando”, indicó.

Durante los últimos cuatro días, su vocero Jesús Ramírez y algunos funcionarios como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de salud y estratega en contra de la pandemia, Hugo López-Gatell, aseguraban que el mandatario se encontraba sin mayores complicaciones.

“Está muy fuerte”, “está optimista”, “su salud es buena”, decían. Pero ni el titular de Salud, Jorge Alcocer, o el encargado de atender al presidente -sea quien sea-, han dado un parte médico oficial. El jefe del Ejecutivo tampoco se había mostrado ante el público, habitual a compartir sus actividades en redes sociales.

Incluso, durante la conferencia mañanera de este viernes 29 de enero, la secretaria de Gobernación se negó a responder el cuestionamiento realizado por una representante de los medios de comunicación, quien preguntó qué pasaría si se prolonga la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador o tuviera que ser intubado ante un posible agravamiento de su salud a causa del COVID-19.

Categórica, la encargada de la política interna del país dijo que el cuestionamiento caía en el ámbito de la hipótesis y acto seguido, dio por terminada la conferencia.

“Son temas hipotéticos, por lo pronto está muy bien de salud. Que tengan buen fin de semana” aseguró, y enseguida concluyó la rueda de prensa de este viernes.

Momentos antes y ante la pregunta de otra periodista, Sánchez Cordero reiteró como todos los días, que el presidente. Andrés Manuel López Obrador se encuentra “muy bien” y se recupera muy rápidamente.

Horas después, la Presidencia de la República difundió el video del mandatario.

López Obrador no había sido visto desde el pasado lunes 25, cuando publicó una fotografía en su oficina tras reunirse de manera virtual con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con quien pactó la compra de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V.

