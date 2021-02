Paloma Aguilar incursionó en el canto para promocionar su aspiración a gobernar en San Luis Potosí con Morena

Paloma Aguilar ex directora del SAT y precandidata de Morena a la gubernatura de SLP (Video: Twitter /@_PalomaAguilar)

Paloma Aguilar, aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí por Morena, publicó en sus redes sociales un video musical en el que promociona su imagen para la precampaña.

Desde el sábado 30 de enero, Aguilar Correa subió a su cuenta oficial de Twitter un producto audiovisual con duración de un minuto y 32 segundos en el que la militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) publicita su imagen como “Paloma / Morena” .

“Ay Palomita de ayer y hoy, contra el clasismo y la corrupción! En San Luis Potosí, no queremos más de lo mismo, es momento de un cambio”, escribió en la red social.

Aspirante a la gubernatura de SLP se promocionó con video musical (Foto: Cortesía / Archivo)

Este acto abona a su plataforma mediática en virtud de sus aspiraciones, pues ella ha manifestado en repetidas ocasiones su entusiasmo y optimismo en esta empresa que se planteó; sin embargo, la materialización de la candidatura ha pasado por señalamientos que la buscan descalificar a través de distintas ópticas.

Inicialmente, tras anunciar su registro como aspirante a la candidatura de SLP por parte del partido magenta, la ex funcionaria del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue señalada por distintas figuras y medios de comunicación como “inexperta”. Aunado a esto, se resaltó su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador como principal motor de su precampaña.

No obstante, el jefe del ejecutivo federal salió en su defensa durante una conferencia matutina, ya que los medios de comunicación increparon al mandatario respecto a la figura de Aguilar Correa y él expresó:

“Tienen mucha experiencia ¿y saben qué tienen?, no conozco o no recuerdo ahora a Portugal, pero sí a Paloma, seguramente conozco también a Portugal, pero no lo identifico, pero a Paloma sí [...] Que es una joven abogada que tiene un gran mérito, algo que para mí es fundamental, de lo que estábamos hablando, es una mujer con convicciones y honesta, incorruptible y eso es lo que necesita en el SAT y en todo el gobierno, servidores públicos que no tengan precio, que no se vendan, que sean honestos”.

AMLO defendió a Aguilar Correa (Foto: Cuartoscuro / Galo Cañas)

En este caso, López Obrador también habló respecto a la figura de Javier Portugal; sin embargo, abundó más sobre la aspirante a gobernadora.

Y es que Aguilar Correa es una figura que ha estado cerca del mandatario mexicano. Primero, formó parte de la Ayudantía, un grupo multidisciplinario para la protección de López Obrador que el mismo tabasqueño creó para sustituir al Estado Mayor Presidencial.

Después, ella pasó a formar parte del gabinete al incorporarse como administradora general de Recursos y Servicios del SAT, motivo por el cual fue criticada por su inexperiencia en materia fiscal.

La aspirante a gobernadora interpuso una denuncia por violencia de género (Foto: Cortesía/ Archivo)

Como si esto no fuera suficiente, también ha recibido descalificaciones al interior de Morena. Esto porque Joaquín Muñoz Mendoza, a través de sus redes sociales, realizó una serie de declaraciones contra Paloma Aguilar, motivo por el cual ésta interpuso una denuncia ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) por violencia política de género.

“El día de hoy acudí al CEEPAC a interponer una denuncia por violencia política de género. No podemos permitir que este tipo de violencia siga ocurriendo. Si nos tocan a una, nos tocan a todas”, informó el viernes 29 de enero, pues Muñoz Mendoza había dicho que no “confunda el carisma con la putería”.

“Todo forma parte del mismo sistema cultural machista que oprime a la mujer y que mediante este tipo de acciones sobrevive y por eso lo decimos muy fuerte: Nunca más gozarán de la comodidad de nuestro silencio” , refirió ante medios de comunicación después de interponer la denuncia.

