Fractura en el PAN: Víctor Fuentes no acompañará al partido en elecciones de Nuevo León

Víctor Fuentes no apoya al candidato Manuel González del PAN (Foto: Cortesía Víctor Fuentes)

Víctor Fuentes, senador con licencia del Partido Acción Nacional (PAN), decidió no acompañar al blanquiazul en el proceso de la campaña gubernamental para Nuevo León, ya que el candidato seleccionado por Marko Cortés es un “indeseable” de la vida pública en la entidad .

Así lo dio a conocer a través de redes sociales este domingo 31 de enero, cuando abundó sobre el perfil de Manuel González, quien es investigado por su presunta responsabilidad en delitos electorales.

“Informo que he tomado la decisión de no acompañar al PAN en las próximas elecciones, debido a la inminente candidatura de Manuel González por este partido” , inició su explicación respecto a su compañero de partido.

Y es que el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda en el Senado de la República aseguró que la decisión de poner a González Flores como candidato puede ser fácilmente apelada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); sin embargo, optó por no hacerlo.

(Foto: Twitter @MarkoCortes)

“Cabe enfatizar que un argumento de peso en el Tribunal es la evidencia de cómo la presidenta de la Comisión de Justicia del PAN, Jovita Morín Flores , previo a la elección manifestó su apoyo al precandidato Fernando Larrazabal abandonando la imparcialidad a la que estaba obligada”, recalcó el legislador federal.

En el mismo hilo que publicó en Twitter, el funcionario con licencia aseguró que, aunque ha recibido diversas invitaciones para unirse a otros partidos, no renunciará al PAN, pues los principios del partido coinciden con la ideología de Fuentes Solís y dijo que en sus venas “corre sangre azul”; no obstante cabe aclarar que esto no es en ningún sentido una apología a la aristocracia, sino al color de institucional del partido que puso de presidente a Vicente Fox y a Felipe Calderón.

“Soy panista por naturaleza porque así fui formado y educado, por mis venas corre sangre azul, pero lamentablemente no comparto las decisiones del partido. Nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo para poder seguir sirviendo… siempre lo haré”, recalcó.

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, evitará a Marko Cortés por la investigación contra César Duarte y los señalamientos contra Maru Campos (Foto: Cuartoscuro)

El señalamiento del senador apela a un señalamiento del 2018, pues cuando Jaime Rodríguez Calderón se perfilaba como candidato sin partido para la presidencia de la república, González Flores fue señalado por el TEPJF de desviar dinero de las arcas estatales para la recolección de firmas en apoyo al “Bronco” . Esta acusación quedó registrada en el expediente SRE-PSC-153/2018 de la Sala Regional Especializada del tribunal, donde posteriormente se le encontró culpable.

Tras encontrar culpable al entonces secretario de gobierno, el parlamento de Nuevo León determinó establecer una multa de 317,000 pesos, castigo propuesto por la fracción del Partido del Trabajo (PT) y secundada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Nueva Alianza (Panal) y hasta el mismo PAN; sin embargo, la dirigencia de Cortés Mendoza decidió apoyar a Manuel González.

Este caso sólo abona a la ruptura interna en el PAN que se ha venido manifestando en el norte de México por la selección de candidatos a gubernaturas.

Gustavo Madero Muñoz no apoyará al PAN como se tenía previsto por un incumplimiento de Marko Cortés (Foto: Cuartoscuro)

Tal es el caso de Chihuahua, donde la elección de Maru Campos , alcaldesa del municipio capital, marcó el distanciamiento entre dos personajes de gran relevancia en el partido con el actual presidente nacional de Acción Nacional.

Primero, derivado del avance en la investigación Justicia para Chihuahua, Javier Corral, actual gobernador de la entidad, evitó y evitará reunirse con Marko Cortés, pues Campos Galván es señalada como benefactora de una red de corrupción promovida por César Duarte, ex gobernador priista que tiene 21 señalamientos de corrupción, desvío de recursos y peculado.

Aunado a esto, Gustavo Madero, senador del PAN, dijo que no coordinará al partido en la Cámara Alta por una serie de incumplimientos de Marko Cortés.

“Informé a Marko Cortez que no me considere como opción para Coordinar el Grupo Parlamentario del PAN Senadores. El día de hoy me comunicaron que no cumplirán su compromiso firmado para que el equipo que no ganó la gubernatura propusiera candidato para la capital”, explicó en su cuenta oficial de Twitter el 26 de enero.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Fractura en el PAN: Gustavo Madero no coordinará al partido en el Senado por incumplimiento de Marko Cortés

Pese a señalamientos en el caso Duarte, Maru Campos fue confirmada como candidata del PAN para gobernar Chihuahua

Fractura en el PAN: Javier Corral canceló reunión con Marko Cortés por candidata relacionada con César Duarte