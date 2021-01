Pese a señalamientos en el caso Duarte, Maru Campos fue confirmada como candidata del PAN para gobernar Chihuahua

Maru Campos va como candidata para gobernadora de Chihuahua (Foto: Twitter / @MarkoCortes)

El proceso interno de los partidos políticos para definir candidatos rumbo a las elecciones de este año continúa, la noche del domingo 24 de enero, Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), confirmó que la candidata para la gubernatura de Chihuahua es María Eugenia Campos Galván , alcaldesa del municipio capital.

A pesar de que la elección pueda ser bien recibida por parte de la militancia del blanquiazul, otro candidato se perfilaba como su principal competencia: Gustavo Madero, ex líder nacional del partido y actual senador de la república; sin embargo, el 86% de la militancia determinó que la elegida será Campos.

Así lo informó el partido en un comunicado oficial:

Marko Cortés confirmó a Maru Campos como candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua (Foto: Twitter / @MarkoCortes)

“En el caso de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván ayer fue electa candidata en una contienda sin precedentes, donde participó el 86% de la militancia. De esta manera, la intención es refrendar el gobierno del estado para Acción Nacional” .

Respecto a la selección de mujeres como candidatos, Marko Cortés manifestó su contento en los avances de paridad de género.

“Me siento muy orgulloso de que se hayan dado pasos enormes en materia de igualdad de género, porque hoy más que nunca se necesitan de estas leyes para frenar el machismo en México que ha provocado un atraso mayúsculo en la sociedad mexicana”, refirió para su partido político.

Sin embargo, la imagen pública de Campos Galván se ha visto dañada en los últimos meses, pues derivado de las investigaciones contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte , se dio a conocer el caso de una presunta red de corrupción y tráfico de influencias en la que ella forma parte.

Javier Corral sigue liderando la investigación contra César Duarte (Foto: Twitter / @Javier_Corral)

El pasado 21 de enero, Jaime Herrera , ex secretario de Hacienda de Chihuahua durante el gobierno de Duarte Jáquez, reconoció de manera pública que fue el encargado de realizar el reparto de sobornos a distintos funcionarios públicos a lo largo de ese sexenio del ex priista y que la actual alcaldesa de Chihuahua se vio beneficiada.

“Durante ese tiempo quien era gobernador del estado ordenó entregar pagos a diversas personas, siempre orientado a lograr el control de las instituciones y lograr beneficios económicos y políticos para él y muchos otros servidores públicos de aquella época” , declaró en una rueda de prensa.

A este caso se le conoce como la “Nómina Secreta” y el actual gobernador, Javier Corral, ha prestado atención al caso en virtud de tener un caso bien estructurado, respaldado y argumentado contra el que gobernó siendo abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Las declaraciones de Herrera Corral salieron a la luz después de que César Jáuregui Moreno, actual secretario del ayuntamiento de Chihuahua y ex diputado local del PAN, revelara llamadas telefónicas establecidas entre ellos, en las que el ex duartista asegura que el Ministerio Público (MP) de Chihuahua lo presiona para declarar contra César Jáuregui, ex secretario de gobierno estatal, y María Eugenia Campos Galván.

Jaime García Chávez aseguró que Corral Jurado le da un tinte electoral al caso de la Nómina Secreta (Foto: Twitter / @LaOpcion)

En lo referente al proceso electoral y la investigación contra César Duarte, Jaime García Chávez , un activista y abogado chihuahuense, había referido para Infobae México desde julio del año pasado que el gobernador Corral está utilizando el caso de la Nómina Secreta como una herramienta de tintes electorales, pues buscaba descarrilar la candidatura de Maru Campos para imponer a Madero Muñoz.

“Corral tiene un interés político específico: descarrilar esas dos candidaturas. ¿Tiene elementos para hacerlo? Sí, ¿Más vale tarde que nunca? Sí, pero eso le da un ingrediente particular a la lucha contra la corrupción y la tiñe de política en primer lugar y, en segundo lugar, el lado criticable a Corral, de su interés por entregarle la gubernatura a Gustavo Madero Muñoz . Madero es un potentado económico aquí del estado de Chihuahua, con orígenes del porfiriato, su familia viene del siglo XIX, empoderada económicamente, es un hombre estructuralmente de derecha que le interesan los negocios y aprovechar su poder político para sus negocios, a esa persona Javier Corral quiere dejar establecida en el gobierno local de Chihuahua a partir de la elección del 2021”, refirió en entrevista para Infobae México. Sin embargo, el PAN aseguró que la candidatura tendrá el respaldo de toda la militancia del blanquiazul.

