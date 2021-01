Rechazaron pruebas a César Duarte y su esposa para conseguir amparo en México

Matrimonio Duarte Gómez no pudo acreditar pruebas necesarias para solicitar amparo (Foto: Archivo)

César Duarte, ex gobernador de Chihuahua por el PRI, y su esposa Bertha Gómez, no consiguieron acreditar las pruebas que presentaron ante dos jueces federales en México para lograr promover un amparo para dejar inactivas las órdenes de aprehensión que la fiscalía local giró contra ellos.

Y es que como parte de la defensa de Duarte Jáquez estuvo la intención de utilizar este recurso legal para que las órdenes de captura giradas en México queden suspendidas, así como la orden de extradición que se continúa evaluando en Florida, Estados Unidos.

Específicamente, el matrimonio Duarte Gómez presentó un cúmulo de notas periodísticas en las que, de acuerdo con su criterio, se expone la “ilicitud e inconstitucionalidad” de la declaración de un testigo protegido ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) el pasado 8 de diciembre del 2018.

Al respecto, María Dolores Núñez Solorio , jueza Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal, dijo que la facultad que tiene el señalado de incurrir en 21 delitos de corrupción en Chihuahua está limitada al cumplimiento específico de ciertos criterios. En este sentido, abundó que las supuestas pruebas presentadas por el equipo defensor del ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) son ajenas al tema de la orden de aprehensión.

De acuerdo con una nota de Milenio, la versada en derecho dijo que: “En ese orden de ideas resulta improcedente la admisión del medio de convicción en comentó, pues carece de idoneidad, ya que con su desahogo no se lograría demostrar el acto que por esta vía se combate, tampoco procede su admisión por falta de pertinencia, lo anterior, en atención a que no se encuentra relacionada con la litis del presente asunto”.

Por su cuenta, Juan Mateo Brieba de Castro , juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal a cargo del juicio contra Gómez Fong, recordó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que, en los juicios de amparo indirecto promovidos contra una orden de aprehensión emitida bajo el sistema acusatorio, el juez de amparo no está facultado para admitir el desahogo de las pruebas cuya finalidad sea demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto. En otras palabras, no está en sus atributos recibir las pruebas presentadas para demostrar la inconstitucionalidad de la solicitud de la orden de arresto.

“Por tanto, no ha lugar a tener por admitida la prueba documental que ofrece la apoderada legal de la quejosa, dado que este órgano jurisdiccional está obligado a analizar el acto reclamado como lo conoció la autoridad responsable, ya que el desahogo de la documental ofrecida no sería armónico con los principios de oralidad, de inmediación y el carácter no formalizado de las pruebas correspondientes a la fase procesal en la que se emitió la orden de aprehensión reclamado”, precisó.

Esto quiere decir que en caso de que se conceda la extradición de EEUU a México, permanecerá vigente la orden de aprehensión y por lo tanto el ex gobernador deberá de continuar con el proceso legal en Chihuahua, cuya fiscalía lo investiga por 21 cargos de corrupción, desvío de recursos y peculado.

De acuerdo con lo declarado por Javier Corral, actual gobernador del estado, la operación Justicia para Chihuahua ha realizado las averiguaciones necesarias para poder proceder contra César Duarte.

Es en este contexto cuando el caso de la llamada “Nómina Secreta” se posiciona como una de las investigaciones principales, pues según lo investigado, Maru Campos, alcaldesa con licencia de la capital chihuahuense, está implicada en señalamientos de corrupción, lo cual cobra relevancia en el PAN, partido en el que milita Javier Corral, pues ella es la candidata para gobernadora por el blanquiazul.

