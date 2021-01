Ciclistas protestaron en Av. Insurgentes; exigieron a las autoridades mayores garantías para transitar en la CDMX

Al menos 60 ciclistas, entre ellos integrantes del colectivo “Ni un repartidor menos”, se movilizaron en varios puntos de Avenida Insurgentes Sur para exigir a las autoridades capitalinas mayores garantías para transitar en la Ciudad de México.

Y es que en los últimos días se han registrado un aumento de accidentes viales que han dejado la mayor cantidad de ciclistas atropellados en lo que va del año.

Pasadas las 19:30 horas, bloquearon la circulación vehicular en entre las calles Álvaro Obregón y Monterrey; sin embargo, no afectaron el servicio de Metrobús que va de Caminero a Indios Verdes.

“ Estamos aquí por todos, porque hay víctimas, también peatones, motociclistas y hasta automovilistas. Queremos un cambio en la política vial para protegernos a todos ”, declaró la repartidora Xóchitl Álvarez a Milenio TV.

(Foto: Twitter/iavzamarron)

Además, denunció que este 26 de enero un ciclista fue agredido por un automovilista y dos de sus acompañantes, precisamente, en ese cruce.

“El día de ayer hubo un incidente con un ciclista, en este caso no está en las estadísticas que dimos por qué a él no lo hirió el automóvil. En esta misma calle yendo sobre ciclovía se le cierra, este Toyota Cambridge alcanza a frenar, alcanza a tocar el coche y le dice: ‘oye, te me cerraste no te puedes cerrar aquí’, se bajan los tres que vienen en el auto y lo dejan golpeado y ensangrentado en el piso, por atreverse a decirles que no invadieran la ciclovía”, relató.

La repartidora aseguró que cuentan con las placas de circulación del agresor y ya hicieron la denuncia correspondiente ante las autoridades para la localización de este vehículo.

Durante la manifestación, varios ciclistas estuvieron cazando a conductores de vehículos que invadían el carril exclusivo para ellos. Cuando detectaban uno, lo rodeaban y solicitaban a los agentes de tránsito que los multaran.

(Foto: Twitter/iavzamarron)

Incluso, se registró un altercado con un chofer de taxi que hizo una parada en dicho carril y no quería mostrar sus documentos. Al respecto, varios manifestantes trataron de volcar la unidad con el conductor dentro. Al final, lograron que lo infraccionaran y una grúa se llevara el auto.

Minutos más tarde, se movilizaron al cruce del Eje 2 Sur Avenida Yucatán y de Eje 3 Sur Baja California, donde también realizaron bloqueos.

Por lo anterior, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron los cortes correspondientes a la circulación para evitar algún accidente.

Cabe mencionar que la mañana de este miércoles otro grupo realizó una protesta en la plancha del Zócalo capitalino, donde los ciclistas aseguraron que fueron intimidados por elementos policiacos.

Alistan medidas para proteger a los ciclistas

ciclistas CDMX (Foto: Cuartoscuro)

El gobierno de la Ciudad de México presentó la mañana de este miércoles un plan con el que busca proteger y dar certeza jurídica a los ciclistas que son víctimas de hechos de tránsito, para lo cual alista dos reformas.

Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), señaló en conferencia que los incidentes en hechos de tránsito son evitables, por lo que puntualizó que se deben tomar todas las medidas para lograrlo.

Por ello, el gobierno capitalino trabaja de la mano con organizaciones civiles para poner en marcha el Plan de Protección al Ciclista, que consta de tres ejes:

- Atención a las víctimas.

- Infracciones a conductores de vehículos privados.

- Protocolo para el transporte público/seguro de protección a terceros.

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Movilidad (Semovi) sobre hechos de tránsito, publicado en diciembre pasado, en los primeros nueve meses de 2020 se duplicaron las muertes de ciclistas con respecto al mismo periodo de 2019, al pasar de siete casos a 16.