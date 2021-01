Mexicanos saturan los centros de vacunación contra el COVID-19 en las ciudades fronterizas de Estados Unidos

(Foto: REUTERS/José Luis González)

Los mexicanos, al menos los que residen en Estados Unidos y en los estados norteños fronterizos del territoria azteca con ese país, han encontrado una alternativa para protegerse del COVID-19: están haciendo largas filas y cumpliendo con interminables esperas para vacunarse en centros de Texas... tanto que ya los saturaron.

Los primeros, aquellos que residen en ciudades estadounidenses o cuentan con la doble nacionalidad, acuden a los hospitales y lugares para la aplicación de la dosis en condados texanos como McAllen, Brownsville, San Antonio, Houston, El Paso, Edinburg, Mission, Pharr, Weslaco, Elsa, Edcouch, La Villa y la Isla del Padre.

Luego están los segundos, aquellos que tienen alto poder adquisitivo como para rentar vuelos privados –hasta en 3,500 dólares por persona– para volar desde Monterrey hacia McAllen, según reporta el diario mexicano La Jornada.

El Paso, Texas (Foto: REUTERS/Ivan Pierre Aguirre)

Entonces, las unidades sanitarias lucen abarrotadas con filas que duran hasta tres días. La dosis se pueden obtener de las destinadas por parte del gobierno o adquiridas, aproximadamente en 20 dólares, en establecimientos como las farmacias Walgreens y CVS o los supermercados Walmart. Target y Jewel Osco.

Ambas opciones tienen largas listas de espera.

En la del gobierno la prioridad es el personal de salud que combate el virus en primera fila. Después, tanto esa opción como la comercial, se aplican a personas de más de 65 años de edad, y a los que tengan más de 16 años y padezcan enfermedades crónicas, así como a mujeres embarazadas.

Según reporta dicho medio, el Departamento de Servicios de Salud de Texas entregó 224 mil 250 inyecciones contra el coronavirus a 110 proveedores para que éstos las distribuyan. En Estados Unidos se encuentran disponibles las vacunas de los laboratorios Pfizer-BioNtech y Moderna.

Highland, California (Foto: REUTERS/Lucy Nicholson)

Un ejemplo de ciudadanos mexicanos que han viajado a Texas a vacunarse es el tres veces alcalde de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, Mauricio Fernández, quien actualmente aspira otra vez dicho puesto. según dio a conocer, este 21 de enero se vacunó en Fresno, California.

“Hoy tuve oportunidad de ver cómo funciona el proceso de vacunación en ese país; lo quise ver de cerca para entenderlo y ver cómo están las cosas”, escribió Fernández en su cuenta de Twitter junto a algunas fotografías.

(Twitter)

Asimismo señaló que conoció a expertos “que nos pueden asesorar, así como a proveedores”. Y también envió un mensaje al actual presidente municipal de San Pedro, Miguel Treviño: “Señor alcalde: ¡póngase las pilas! ¡En San Pedro andamos en las moras!”.

De hecho, ante esta movilización por parte de empresarios y ciudadanos, el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, vio con buenos ojos que, quien pueda hacerlo, recurra a esta alternativa: “Adelante, si pueden hacerlo es algo extraordinario, una cuestión de supervivencia ; la gran mayoría no podemos y tenemos que esperar a que la vacuna esté en nuestro país”.

La Jornada también menciona el caso de María del Carmen, una maestra jubilada quien relató que, a petición de sus hijos, la semana pasada tomó un vuelo privado a McAllen, donde esperó tres días y consiguió la vacuna, que le fue aplicada en un rodeo de la ciudad de Fresnos el pasado 22 de enero.

(Foto: REUTERS)

“Me insistieron mucho para que fuera y pagaron el traslado porque no querían que esperara hasta febrero; allá tengo una hija, quien fue la que me llevó primero por un vale para la vacuna y luego por la dosis. Tuvimos que esperar toda la noche. No me dolió nada, sólo el cansancio del viaje y de la espera”, dijo a dicho medio.

Además explicó también que aun siendo mexicana pudo obtener el beneficio de ser vacunada ya que tiene más de 65 años y su hija, quien sí es ciudadana estadounidense, la llevó y obtuvo uno de los 3 mil vales que se repartieron para recibir el medicamento.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Las imágenes del drama en México: conseguir un tanque de oxígeno para enfermos COVID-19 es un viacrucis

A un mes del inicio de la vacunación COVID-19 en México, se han aplicado 642,105 dosis: el 0.5% de la población

Pfizer y AstraZeneca informaron a gobernadores del PAN que podrían suministrar vacunas COVID-19 a sus estados en diciembre o en 2022