#LadyVacunas: señalaron a Lilly Téllez de “terrorismo digital” por insistentes críticas a la Sputnik V (Foto: Twitter/LillyTellez)

Luego de que Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN) por Sonora, expresara en redes sociales que la vacuna rusa Sputnik V no fue aprobada por la comunidad científica, ni tiene los requisitos para entrar a los Estados Unidos, su homónima de Morena por el estado de Chihuahua, Bertha Caraveo Camarena, la tachó de hacer “terrorismo digital”.

Las publicaciones iniciaron con algunas insinuaciones de Caraveo, senadora por Chihuahua, quien reveló que Téllez prometió la entrega de una ambulancia que, hasta el momento, no ha llegado hasta los supuestos beneficiaros.

“Ojalá estuviera tan preocupada la aspirante a epidemióloga y terrorista digital LillyTellez por entregar la ambulancia que prometió al pueblo de Ures, Sonora... como lo está por posicionar su agenda anti-vacunas. ¡Cumpla su compromiso!”, insistió.

Ante este señalamiento, Téllez reviró sin hacer alusión a la supuesta ambulancia: “miente usted; sin escrúpulos politiza la salud para tener ganancia política. Cómplice, aduladora y gatillera de López Gatell”, escribió.

“¿Para cuándo la ambulancia? ¡No le saque!”, continuó Caraveo.

Fue hasta entonces que hizo referencia al tema, “echando la bolita” al partido político Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quienes dijo, “prefirieron estrenar automóviles que comprar una ambulancia”.

“Morena compró carros nuevos para su partido, no quiso comprar la ambulancia. Ya sabe cómo son. El tema es la vacuna, no se esconda, no corra senadora. Usted hace el trabajo sucio de López Gatell”, fue el reto que lanzó.

Senadora Bertha Caraveo (Foto: Twitter @CaraveoBertha)

Al respecto, Bertha Caraveo fue insistente en que los conservadores se dedican a mentir alrededor de la pandemia, por lo que no se apegan al camino de “la verdad” y “la objetividad”.

“Ojalá hubiera un etiquetado claro y frontal a las mentiras de los conservadores como la senadora @LillyTellez. Como no lo hay, es nuestro deber aspirar a la verdad y dar a conocer de manera objetiva las diferentes condiciones y soluciones de la pandemia que vivimos”, aseguró.

Fue entonces cuando etiquetó las supuestas mentiras y falsedades emitidas por Téllez como “terrorismo digital”, y aseguró que su objetivo era “atemorizar al pueblo”.

“Lilly Téllez se la pasó todo el día reproduciendo mentiras y falsedades para ejercer terrorismo digital. Pretendió asustar y atemorizar al pueblo para lucrar políticamente con el miedo. No le duró mucho el gusto... la mentira nunca prevalece”, aseguró.

Y Téllez cerro dicha discusión con este mensaje:

“Por tres centavos vende usted la Patria a los intereses políticos de Morena. Trabajo sucio el suyo. La vacuna rusa no tiene el aval de la OMS ni de la comunidad científica internacional.

La senadora se ganó varios enemigos al asegurar que se trata de una vacuna sin aprobación de la comunidad científica internacional (Facebook)

“La dejé en el suelo”, prosiguió la senadora como contestación a un medio de información que recopiló los dimes y diretes entre ambas funcionarias públicas a lo largo del día.

En ese contexto, Caraveo dejó claro que no se trata de una “gresca de barrio”, y la invitó a debatir los argumentos o pruebas que pudiera tener a la mano para confirmar los dichos que sostuvo y compartió en fechas recientes por las redes sociales.

“Discúlpeme senadora, pero esto no es una gresca de barrio como para «dejar en el suelo» a alguien. Mis argumentos parten del respeto al pueblo de #Chihuahua y la lealtad al proyecto con el que me comprometí en campaña. Entiendo le resulte difícil comprender eso”, fue la sentencia final de la senadora Bertha Caraveo.

