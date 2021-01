Lilly Téllez sostuvo su crítica a la vacuna rusa Sputnik V: “Dije la verdad, no tiene autorización”

Lilly Téllez no está de acuerdo en la compra de vacunas rusas (Facebook)

Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN) por el estado de Sonora, sostuvo en su cuenta de Twitter sus dichos en contra de la vacuna rusa Sputnik V para COVID-19.

La también periodista ya había causado cierto revuelo en la red social por su crítica contra el gobierno de México por la compra de vacunas rusas.

Y la tarde de este martes sostuvo su postura. “Dije la verdad: la vacuna rusa no tiene autorización de la OMS ni de la comunidad científica internacional. Alemania va a ayudar a los rusos a que cumplan los requisitos y solo entonces les comprarán vacunas. La respuesta de Morena es llamarme terrorista”.

Con ese mensaje Téllez respondió a Bertha Caraveo, senadora de Chihuahua por Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), quien escribió en un tuit que Téllez estaba ejerciendo “el terrorismo digital”.

El nuevo mensaje de Lilly Téllez contra la vacuna rusa

Y es que ya horas antes la periodista había expresado sus críticas a la vacuna Sputnik.

“La 4T pide a Twitter que cierren mi cuenta por decir la verdad sobre la vacuna rusa: NO está aprobada por la comunidad científica internacional y Alemania NO les compró vacunas, solo les ofreció ayuda porque su vacuna NO aprueba requisitos para entrar a la UE”, señaló en un mensaje.

“La vacuna rusa NO está aprobada por la Comunidad Científica Internacional pero la aprobará la Cofepris en México. Es la vacuna barata, por eso la eligió el Gobierno”, comentó en otro mensaje que le trajo más de mil respuestas tanto por gente que apoyaba su postura como de críticos.

“Solo México, Bielorrusia, Venezuela y Argentina apuestan por la vacuna rusa.Bolivia, Argelia, Serbia y Palestina”, indicó en otro mensaje.

Los comentarios de Téllez se desataron luego de que el presidente mexicano anunciara que llegarán vacunas rusas al país para la lucha contra la pandemia de COVID-19.

(Captura pantalla)

“Conversamos con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y se mostró genuinamente afectuoso. Lo invité a visitar México y le agradecí por la decisión de enviarnos 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para los próximos dos meses”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador el lunes a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), confirmó en la conferencia de Palacio Nacional de este martes que la próxima semana llegarán las primeras 200 mil dosis de la Sputnik V.

Según el funcionario, el proceso de compra de la vacuna se aceleró gracias a la conversación entre Putin y AMLO, por lo que el contrato entre el gobierno mexicano y la farmacéutica que desarrolla la vacuna contra COVID-19 están “a punto hoy de finiquitarse la parte del contrato que hacen los abogados”.

Pese al anuncio, por ahora la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) aún no ha autorizado el uso de la vacuna Sputnik V para tratar COVID-19.

López Obrador acordó con Vladimir Putin la compra de 24 millones de dosis de la vacuna rusa (Fotos: Reuters)

Únicamente ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca y de Pfizer.

Fue apenas el pasado 4 de enero cuando se aprobó el uso de la vacuna de AstraZeneca, mientras que la de Pfizer se había autorizado en diciembre.

“¡Muy buena noticia, la aprobación de emergencia de la vacuna AstraZeneca por parte de COFEPRIS! ¡Con ello se iniciará muy pronto la producción en México!”, escribió el canciller Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter.

