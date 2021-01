Susana Harp y Radamés Salazar, senadores de Morena hospitalizados por COVID-19: Ricardo Monreal

Los senadores morenistas Harp y Salazar se encuentran en el hospital debido al coronavirus (Foto: Especial)

Dos senadores de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y con mayoría en ambas Cámaras del Congreso, se encuentran actualmente en el hospital debido al coronavirus, reveló este martes Ricardo Monreal, el líder del grupo parlamentario.

Se trata de la senadora por el estado de Oaxaca, Susana Harp, y del senador por el estado de Morelos, Radamés Salazar, quienes se han visto afectados por el COVID-19. “No se crean inmunes. Nadie se crea que está fuera, aunque sea joven, o grande, no respeta nada, te aprisiona, te hace rehén y te destruye”, aseveró Monreal.

El coordinador de los senadores de Morena dio a conocer estos detalles en la VI Reunión Plenaria del partido, realizada en esta semana previa al inicio del periodo ordinario de sesiones del Senado de la República.

De acuerdo con la información de Monreal, la senadora Susana Harp "va de salida" del COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

“Ahorita tenemos problemas con dos senadores, están en el hospital y obviamente mis consejos, como me dijo Malú (la senadora Martha Lucía Mícher) ‘no te confíes, no te confíes; haz esto, haz esto otro, es un infierno esto’”, añadió.

Y así les he comentado a los dos compañeros senadores que están, Radamés uno de ellos, que ya estaba un poco muy delicado hace unos días, estoy dándole seguimiento

En cambio, Monreal detalló que Harp se encontraba en una etapa diferente del COVID-19. “Qué bueno que Susi, Susana, ya de salida y qué bueno que otros compañeros senadores están atentos y cuidándose”, completó.

Ante esta situación, Monreal llamó a los senadores de Morena a aprobar de forma unánime la reforma al reglamento interno del Senado para que el Pleno pueda reunirse y legislar de forma remota, para evitar reuniones físicas y posibles contagios.

El senador Radamés Salazar se encontraba delicado, pero Monreal dijo que estaba al pendiente y no ofreció más detalles (Foto: Twitter @RadamesSalazar)

“Esto del reglamento es clave, es una responsabilidad. Lo de menos es ir, pero nos vamos a exponer. Yo no tengo problema, pero sí tengo preocupación. Por eso, ayudemos en lo que más podamos”, agregó el también líder de la Jucopo (Junta de Coordinación Política) en el Senado, que congrega a todos los líderes de las diferentes bancadas.

El próximo lunes 1 de febrero, cuando comience el periodo ordinario del Congreso, el Senado se reunirá “con el mínimo de integrantes para tener quórum” para así aprobar las modificaciones al reglamento interno, de acuerdo con Monreal.

Y es que el Senado no ha estado exento de las dificultades que la pandemia de COVID-19 ha traído al país y al mundo entero. Más de 25 senadores, incluidos coordinadores de bancada y varios legisladores de Morena, se han contagiado, e incluso uno de ellos, el morenista Joel Molina de Tlaxcala, ha sido el único en morir por la enfermedad hasta ahora.

En otros casos, como en el de la morenista Nestora Salgado, del estado de Guerrero, libró la enfermedad y se reincorporó a los trabajos legislativos, pero antes pasó por el área de terapia intensiva unos 15 días, aunque sin ser intubada.

En el peor momento de la pandemia, México superó los 150,000 fallecimientos por COVID-19 y acumula más de 1.7 millones de contagios (Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro)

El senador con licencia Rubén Rocha, quien además es el candidato de Morena a la gubernatura del estado de Sinaloa, anunció el sábado pasado que había dado positivo a COVID-19, en lo que se trata del primer caso conocido de reinfección en el Congreso mexicano.

En la Cámara de Diputados, por otra parte, han muerto hasta ahora tres legisladores: el primero fue Miguel Acundo, del PES (Partido Encuentro Social), aliado de Morena; el segundo fue el morenista Delfino López, y el tercero el diputado con licencia Edmundo Martínez Zavaleta, del PRI (Partido Revolucionario Encuentro Social).

México pasa por el peor momento de la pandemia de COVID-19. Esta semana, el país alcanzó los 150,000 fallecimientos por la enfermedad a nivel nacional, con poco más de 1.7 millones de casos positivos acumulados confirmados, de acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Salud federal.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Crisis de COVID-19 en el Senado: al menos siete contagios confirmados en un día, 10 en aislamiento y una recuperación

Murió por COVID-19 el senador por Tlaxcala de la bancada de Morena, Joel Molina

Nestora Salgado, senadora de Morena, salió del hospital tras recuperarse de COVID-19: no fue intubada

Rubén Rocha Moya, precandidato de Morena a gubernatura de Sinaloa, confirmó que tiene COVID-19