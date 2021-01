Ricardo Anaya pidió al gobierno federal dejar de mentir: “La pandemia no está domada”

Ricardo Anaya pidió al gobierno federal dejar de mentir sobre la epidemia de COVID-19 (Video: Twitter@RicardoAnayaC)

Ricardo Anaya, excandidato presidencial, de nueva cuenta criticó la manera en la que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador está manejando la crisis sanitaria de coronavirus (COVID-19), la cual, según datos de la Secretaría de Salud (SSa), ha dejado más de 150,000 víctimas mortales.

En un video publicado en sus redes sociales, el excontendiente por el Partido Acción Nacional (PAN) pidió a la administración federal dejar de mentir, pues la pandemia se encuentra el su peor momento.

“ La pandemia no está domada, está peor que nunca, esa es la verdad, no hay otros datos, basta ya de mentiras, el gobierno tiene que rectificar. Necesitamos enfrentar esta crisis unidos, sin divisiones, jalando parejo; Gobierno Federal, estados, municipios, sector público y privado. Sólo así lo podemos lograr, no hay tiempo que perder”, manifestó en un video publicado este lunes.

El panista aseguró que la pandemia de COVID19 "está peor que nunca" (Foto: Twitter)

Aunado a esto, señaló que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) únicamente ha autorizado las vacunas producidas por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech.

El gobierno tiene que dejar de mentir, en este momento sólo hay dos vacunas aprobadas por Cofepris y no hay manera de que los gobiernos estatales o los privados las adquieran de inmediato, como ha sugerido el gobierno, la verdad es que en este momento sólo las puede comprar el Gobierno Federal. (Pero) se tiene que dejar ayudar, van lenitísimo en la vacunación, no lo están haciendo de manera correcta

“México está colapsado” , indicó el licenciado en derecho egresado de la Universidad de Querétaro, pues cada 48 horas se está muriendo una persona en el país a causa de la infección del virus SARS-CoV-2.

Cabe señalar que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Dr. Hugo López Gatell, informó que, como resultado de la llamada telefónica entre el presidente López Obrador y su homólogo ruso, Vladímir Putin, se acordó la entrega de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V al gobierno de México.

El político señaló que la Cofepris sólo ha aprobado dos vacunas (Foto: Reuters / Jose Luis Gonzalez)

De acuerdo con Anaya Cortés, esto resulta alarmante si se compara con países como Taiwán, en donde sólo han fallecido siete personas; o Vientam, que acumula 35 defunciones. En dichos lugares, manifestó, “se lo tomaron en serio desde el principio”.

Antes este panorama, el político planteó la necesidad de apoyar a las personas que se quedaron sin ingresos, cuestión que sólo se podrá lograr si se suspende la construcción de la Refinería Dos Bocas y del Tren Maya, “para darle ese dinero a la gente que ya no puede más”.

En segundo lugar, indicó que el cubrebocas debe ser obligatorio para todas las personas, además, se deben hacer pruebas masivas y gratuitas.

Ricardo Anaya declinó la invitación del PAN a una diputación plurinominal de cara a las próximas elecciones del 6 de junio (Video: Twitter@RicardoAnayaC)

Y es que, el opositor al gobierno de López Obrador declinó la invitación del PAN a una diputación plurinominal de cara a las próximas elecciones del 6 de junio.

“Agradezco la invitación para ser diputado plurinominal, pero creo que mi papel debe ser otro para ayudar. Apoyaré las campañas de este año y quiero volver a recorrer todo México para escuchar a la gente y concentrarme en la elección presidencial de 2024. ¡Vendrán tiempos mejores!”, expresó el ex candidato presidencial en otro de sus ya tradicionales videos.

De acuerdo con el abogado, las elecciones presidenciales de 2024 serán “cruciales” y es ahí donde enfocará su atención, para lo cual recorrerá el país.

Una de las razones para rechazar el banquillo en la Cámara de Diputados es continuar visitando todos los municipios del territorio nacional, tarea con la que inició este martes.

En uno de los clips difundidos en sus redes sociales, se observa al panista en comunidades rurales, acarreando maíz y conversando con diversas personas, quienes le exponen las diversas problemáticas a las que se enfrentan, así como la manera en que se ganan la vida.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Ricardo Anaya rechaza la diputación plurinominal del PAN; buscará la presidencia en 2024

Mario Delgado aseguró que Anaya no tendrá éxito en sus aspiraciones políticas: “El pueblo de México ya despertó”

Conviviendo con campesinos y aprendiendo a sembrar: Ricardo Anaya difundió video del inicio de su gira por México