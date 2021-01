Mario Delgado aseguró que Anaya no tendrá éxito en sus aspiraciones políticas: “El pueblo de México ya despertó”

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que Ricardo Anaya no tendrá éxito en sus aspiraciones políticas (Video: Twitter@mario_delgado)

Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que a Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), no tendrá éxito en sus aspiraciones políticas en 2024, pues señaló que “el pueblo de México ya despertó” .

Yo no sé si se vendrá hoy a México o si sigue en Atlanta, pero el pueblo de México ya cambió, ya despertó, y no creo que le vaya a ir muy bien. El pueblo de México quiere que siga la transformación

Durante la presentación de otro spot de campaña, el morenista acusó que Anaya Cortés rechazó ocupar una diputación plurinominal del partido blanquiazul porque “ya no hay moches” en la Cámara baja.

“No sé si ya se enteró, pero había que informarle que los moches ya no existen en la Cámara de Diputados. Él fue uno de los promotores de la práctica del moche, yo creo que esa es la verdadera razón por la cual ya no quiere participar como diputado. Es decir, si ya no hay moches, para qué quieres ser diputado”, aseveró el exlegislador.

El dirigente nacional de Morena rechazó ocupar una diputación plurinominal del PAN porque “ya no hay moches” en la Cámara de Diputados (Foto: Cuartoscuro)

Y es que, a través de un video publicado en redes sociales, Ricardo Anaya declinó la invitación del PAN a una diputación plurinominal de cara a las próximas elecciones del 6 de junio.

“Agradezco la invitación para ser diputado plurinominal, pero creo que mi papel debe ser otro para ayudar. Apoyaré las campañas de este año y quiero volver a recorrer todo México para escuchar a la gente y concentrarme en la elección presidencial de 2024. ¡Vendrán tiempos mejores!”, expresó el ex candidato presidencial.

De acuerdo con Anaya, las elecciones presidenciales de 2024 serán “cruciales” y es ahí donde enfocará su atención, para lo cual recorrerá el país.

Una de las razones para rechazar el banquillo en la Cámara de Diputados es continuar visitando todos los municipios del territorio nacional, indicó el excandidato a la presidencia de México.

Ricardo Anaya declinó la invitación del PAN a una diputación plurinominal de cara a las próximas elecciones del 6 de junio (Foto: Europa Press)

Por otro lado, hizo énfasis en que apoyará a las y los integrantes del partido al que pertenece. “Urge un contrapeso real en el Congreso”.

Ricardo Anaya también se lanzó contra el partido del presidente López Obrador, asegurando que “Otros 6 años con un gobierno de Morena, terminaría por destruir a México […] Eso no lo podemos permitir” .

Por su parte, Mario Delgado no perdió oportunidad para “recordar” a los ciudadanos que la alianza encabezada por los partidos PRI, PAN y PRD es una unión ya anunciada por el mandatario mexicano.

Hemos estado informado a la gente sobre lo que representa la alianza que tienen ahora el PRI, el PAN y el PRD. Esta complicidad que sabíamos tenía de manera oculta o debajo de la mesa pero que hoy, sin ninguna vergüenza, muestran a la población. Dándonos la razón, sobre todo al presidente de la República que muchas veces denunció que eran lo mismo

Según Mario Delgado, es importante que los ciudadanos tengan memoria histórica para recordar “lo que representan estos partidos y lo que defienden” (Foto: Especial)

De acuerdo con el exdiputado, dicho movimiento político se gestó desde el fraude electoral de 1988, “y se va profundizando durante la administración de Salinas, Zedillo, Fox y Peña. Gobernó prácticamente la corrupción, la complicidad y los intereses”.

Por ello, destacó, es importante que los ciudadanos tengan memoria histórica para recordar “lo que representan estos partidos y lo que defienden” .

Complicidad que nace desde el fraude electoral de 1988 y se va profundizando durante la administración de Salinas, de Zedillo, de Fox y de Peña. Gobernó prácticamente la corrupción, la complicidad y los intereses. Recordándole al pueblo de México lo que representan estos partidos y lo que defienden, para que la gente que ahora está ya muy despierta no se nos olvide a lo que quieren regresar, que no se nos olvide qué es lo que realmente los mueve

