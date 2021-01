PRI expresó su solidaridad con Twitter México ante “ataques” de AMLO

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresó, a través de su cuenta oficial, su solidaridad con los trabajadores de Twitter (Foto: Graciela López / Cuartoscuro)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresó, a través de su cuenta oficial, su solidaridad con los trabajadores de Twitter por ser sujetos de ataques verbales por parte del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.

“Nuestra solidaridad con el equipo de @TwitterMexico ante los constantes ataques del @GobiernoMx, que tienen por objeto minar la credibilidad de esta red social, que es un espacio para el debate y el intercambio de ideas, conceptos que al parecer le resultan incómodos al gobierno”.

Esto ocurrió después de que López Obrador afirmara en la conferencia mañanera del miércoles 20 de enero, que el director de Twitter en México tiene ciertos vínculos y filias con el Partido Acción Nacional (PAN). A manera de comprobación exhibió una imagen del perfil de LinkedIn de Hugo Rodríguez Nicolat, quien en realidad no es el director de Twitter en México, sino el embajador de Política Pública de Twitter en Latinoamérica.

En mencionado perfil de LinkedIn sí se menciona que Hugo Rodríguez trabajó como asesor del presidente del Senado, quien en ese momento era Diego Fernández de Ceballos, en el periodo de tiempo comprendido entre 2004 y 2005.

El actual embajador de Política Pública de Twitter en Latinoamérica tuvo su último trabajo relacionado con el PAN fue en el equipo a cargo de la logística de la transición presidencial de Felipe Calderón Hinojosa en 2006.

Ante estas declaraciones provenientes del titular del Ejecutivo Federal, el equipo de Twitter México respondió declarando que sus políticas no son productos de un solo individuo sino del conjunto de personas que integran el equipo, lamentó que el presidente responsabilicé a empleados individuales de la dirección de toda la compañía.

Esta fue la afirmación: “Ninguna persona en Twitter es responsable, por sí sola, de nuestras políticas o acciones de cumplimiento, y es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa […] La labor de nuestros voceros es únicamente compartir las decisiones con el público y responder preguntas. Y la nuestra es tener equipos que cuenten con una trayectoria relevante y diversa para cumplir de forma objetiva con los requerimientos de cada puesto”.

Posteriormente subrayaron el compromiso de la empresa con la transparencia y la seguridad de sus empleados: “Como hemos mencionado antes, reiteramos que seguiremos siendo transparentes en torno a nuestras políticas, la evolución de las mismas y su aplicación, a la vez que siempre cuidaremos por la seguridad de nuestros empleados”.

Esta no es la primera vez que el presidente arremete contra el equipo de la red social del pajarito azul. El pasado 7 de enero, un día después de que el capitolio norteamericano fuera asaltado y la cuenta Twitter del expresidente de EEUU, Donald Trump fuera suspendida por el equipo de dicha plataforma, López Obrador calificó la suspensión de la cuenta como censura.

“Hay una cosa que ayer, y que hace unos días también comenté, y yo siempre digo lo que pienso, algo que no me gusto ayer de lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto, respeto, pero no me gusta la censura. No me gusta que a nadie le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en face, no estoy de acuerdo con eso. No acepto eso”, aseveró.

