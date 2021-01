Más de 12 mil personas se registraron en Morena para tratar de ocupar un lugar en la Cámara de Diputados

Morena buscará mantener la mayoría en San Lázaro el próximo 6 de junio (Foto: Cuartoscuro)

Morena, el partido más poderoso de México, acumuló casi 12,500 registros de aspirantes a un escaño en la Cámara de Diputados, donde las 500 curules de San Lázaro se renovarán en las elecciones intermedias del próximo 6 de junio de 2021.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó este martes que, a lo largo de las 15 jornadas para registros abiertas en los últimos días a militantes y simpatizantes, en Morena se apuntaron 12,479 personas: 7,685 fueron hombres y 4,794 mujeres.

“Morena es el único partido que abre sus puertas para que liderazgos de la sociedad que comulguen con nuestros valores de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, puedan participar en política. En nuestro movimiento, la militancia siempre tiene y tendrá la oportunidad de participar”, manifestó Delgado en rueda de prensa.

El dirigente morenista además calificó de “histórica” la cantidad de participantes, así como de “gran importancia” par el partido, el favorito para las elecciones intermedias de este año. “Los registros representan la confianza que miles de militantes y simpatizantes le tienen al proceso interno”, añadió Delgado.

México renovará el próximo 6 de junio la totalidad de la Cámara de Diputados, así como 15 gubernaturas y miles de puestos locales (Foto: Cuartoscuro)

Del total de personas que se apuntaron para participar en el proceso interno, 3,563 registros fueron de aspirantes a una diputación federal por mayoría relativa, mientras que en el caso de los interesados en participar en el proceso de insaculación para obtener una diputación por medio de la representación proporcional se registraron 8,916.

“Renovar la vida pública de nuestro país es el objetivo de nuestro movimiento. Por ello, requerimos que de manera permanente lleguen nuevos liderazgos, consolidar nuestros cuadros y estar abiertos siempre a la participación de militantes y simpatizantes”, concluyó.

Y es que en las elecciones del próximo 6 de junio, se renovará la totalidad de los 500 escaños en San Lázaro, donde ahora mismo los morenistas tienen una amplia mayoría. Además, se renovarán 15 gubernaturas a lo largo de la República y 21,000 puestos locales.

Delgado volvió a criticar ferozmente a la alianza opositora del PAN (Partido Acción Nacional), PRI (Partido Revolucionario Institucional) y PRD (Partido de la Revolución Democrática), que formarán una coalición para intentar arrebatarle a Morena la mayoría de la Cámara de Diputados.

El enfrentamiento electoral se dará entre la coalición en el gobierno, con Morena, PT y PVEM, contra la alianza opositora PAN-PRI-PRD (Foto: Cuartoscuro)

Como respuesta a la alianza de partidos opositores, Morena irá en coalición en busca de mantener su mayoría en la Cámara de Diputados con el PT (Partido del Trabajo) y el PVEM (Partido Verde Ecologista de México), con quienes competirán en conjunto en 151 de los 300 distritos en juego.

Pero, en la ecuación también deberá incluirse por primera vez desde las reformas de 2014 a los diputados podrán buscar la reelección. Hasta 232 diputados de Morena, de los 252 que integran la actual Legislatura, notificaron oficialmente sus intenciones de buscar un escaño en 2021.

Morena elegirá a sus candidatos en cada uno de los 300 distritos del país con encuestas internas, las cuales en los procesos para elegir a los abanderados del partido en las diferentes candidaturas a gubernaturas han sido profundamente criticadas. Para los diputados de representación proporcional, las listas se llevarán a cabo con insaculaciones.

Mario Delgado también informó este martes en rueda de prensa que, para el proceso interno de elección de la candidata de Morena para la gubernatura del estado de San Luis Potosí se inscribieron 19 mujeres, incluidas la ex escolta del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la ex secretaria de Salud de la entidad.

