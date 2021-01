Ernesto D’Alessio exigió desaparecer a la Conade: “Es un centro de corrupción, impunidad, cero respeto y resultados”

(Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

El mandatario Andrés Manuel López Obrador ha insistido en las últimas semanas que los organismos autónomos deben desaparecer, bajo la justificación de que se ahorrarían recursos, estiman que obtendrían 50,000 millones de pesos, que ha dicho se utilizaría en salud, educación y bienestar.

En el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dijo que este organismo reservó información, cuando este no tiene las facultades para reservar información, porque no la administra e interviene cuando determinada ente obligado no quiere proporcionar lo solicitado o declaran que la información es reservada.

Human Rights Watch (HRW) también cuestionó a López Obrador sobre su propuesta de la desaparición del INAI, porque es un organismo que indicó ha obligado al gobierno a ser transparente con la información, después de que autoridades la ocultaron por muchos años.

Al respecto, Ernesto Vargas Contreras (Ernesto D’Alessio), diputado y presidente de la Comisión de Deporte en la Cámara de Diputados, indicó que “si el INAI no ‘funciona’ y hay que desaparecerlo”.

(Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Y bajo la lógica que ha establecido el presidente, escribió en redes sociales que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) debería pasar a manos de la Secretaría de Educación Pública, “la SEP podría hacer ese trabajo y nos ahorramos una dependencia que es un florero de este gobierno”, añadió.

La Conade es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, y entre sus características están que se le asignan competencia exclusivas, son subordinadas a una poder central y tienen libertad de acción en trámite y decisión pero es limitada, no tienen autonomía económica, su mantenimiento corre a cargo del Presupuesto de Egresos o de la institución que lo crea.

“Es urgente desaparecer uno de los centros de corrupción, impunidad, cero respeto a los derechos humanos y cero resultados, la Conade, y que pase a manos de la SEP, también se ahorrarían miles de millones que no aparecen”, compartió el diputado.

La administración de Ana Gabriela Guevara Espinoza en la Conade ha sido señalada en diversas ocasiones por temas de corrupción.

(Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

En febrero del 2020, la Secretaría de la Función Público (SFP) dio a conocer que existieron irregularidades en la asignación y comprobación de 50.8 millones de pesos del extinto fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), dinero que corresponde al primer semestre del 2019. Para la comprobación de recursos se usó documentación carente de validez fiscal.

En la auditoria del segundo semestre del 2019, se detectaron irregularidades por 100 millones de pesos también en el Fodepar. Ante dicha situación el mandatario no ha hecho alguna mención o sanción para Guevara Espinoza.

Vargas Contreras añadió “los órganos autónomos, las secretarías, dependencias, sindicatos, juzgados, partidos políticos etc., son cuerpos y funcionan con seres humanos. Si una parte de ese cuerpo no funciona, no eliminamos todo el cuerpo, va al médico, diagnóstico, y extirpamos solo lo que no funciona”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Hallaron desvíos de más de 100 millones de pesos en la Conade, durante la administración de Ana Guevara

La Conade de Ana Gabriela Guevara: malversación de fondos e indagatorias en su contra que han marcado su administración

López Obrador confirmó que Ana Guevara continúa en la Conade, a pesar de los señalamientos y los escándalos

Human Rights Watch cuestionó a AMLO por su intención de desaparecer el INAI