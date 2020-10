La Conade de Ana Gabriela Guevara: malversación de fondos e indagatorias en su contra han marcado su administración

Ana Gabriela Guevara buscaría participar en las elecciones del 2021 (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

La administración de Ana Gabriela Guevara Espinoza en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) es investigada desde principios del presente año por temas relacionados con corrupción.

En enero del 2008, cuando anunció su retiro hizo énfasis en la corrupción e impunidad en el deporte. A 12 años de que anunció su retiro, Ana tiene al menos tres investigaciones en su contra, dos de ellas son por parte de la Secretaría de la Función Público (SFP).

De acuerdo con una reciente investigación de Proceso, la Conade ha operado con una red de empresas “factureras” a través de la que ha malversado recursos del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

El semanario precisa que empleados de Conade han contratado servicios de las empresas Catering Housekeeping, Hospitality and Feeding Services, Edgar García Morales y Asociados, Proyectos Científicos y Tecnológicos del Sur y SEINGE, los cuales fueron pagados con fondos del Fodepar. El monto comprometido es de alrededor de 100 millones de pesos.

Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, informó a principios de año sobre la investigación de malversación de fondos en la Conade (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Una característica común entre dichas empresas es que su domicilio fiscal se encuentra en la Ciudad del Carmen, Campeche. Fueron registradas en el Registro Público de Comercio entre 2016 y 2018. Algunas de las antes mencionadas fueron detectadas por la Función Pública en la investigación que realiza desde principios de año.

Fue en febrero que la SFP dio a conocer que existieron irregularidades en la asignación y comprobación de 50.8 millones de pesos del Fodepar, dinero que corresponde al primer semestre del 2019. Para la comprobación de recursos se usó documentación carente de validez fiscal.

Después de que en la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen para la extinción de 109 fideicomisos, entre ellos el Fodepar. El 30 de septiembre, la Conade emitió un comunicado en el que indicó que la probable desaparición de dicho fideicomiso repercutiría directamente en el incumplimiento de los objetivos del Programa de Cultura Física y Deporte del Gobierno Federal. “Significaría un retroceso de más de 20 años para el deporte nacional”, indicó.

En el documento también se menciona lo siguiente: “La Conade, y su directora general, Ana Gabriela Guevara, se pronuncian en favor de los atletas mexicanos y lamentan la forma y tiempos en que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de diputados ha manejado el tema, pues de aprobarse dicho dictamen, se mandará un mensaje de abandono total para los deportistas de élite”.

Aspirante a la gubernatura de Sonora

Ana Gabriela Guevara ha indicado su interés por competir con la gubernatura de Sonora (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

La intención de la ex atleta Ana Gabriela Guevara de competir por la candidatura al gobierno de Sonora data al menos del 2014, cuando ella era senadora.

En entrevista para el portal Proyecto Puente mencionó: “Yo no voy a detener lo que la propia gente me está diciendo, se tomó esa decisión, yo seguiré trabajando […] no me puedo descartar y como lo manejaban los medios en días pasados, tuvimos una conferencia de prensa que se destapa Ana Gabriela para la gubernatura, bueno, no me destape, en las encuestas aparezco pues no es un destape, es simplemente que la oportunidad persiste y que la simpatía de la gente así lo refleja”.

Los funcionarios que buscan participar en los comicios del 2021 tienen que presentar su renuncia antes del 31 de octubre. Guevara Espinosa sería una de las funcionarias que presentaría su renuncia como titular de la Conade con el objetivo de competir por la gubernatura de Sonora.

En contraste, cuando la ex atleta asumió el cargo en la Conade dijo que no dejaría su puesto para participar en las elecciones del 2021, puesto que el proyecto que buscaba desarrollar contemplaba todo el sexenio.

El secretario de Seguridad de México, Alfonso Durazo, también ha expresado su interés por participar en las elecciones del 2021 (Foto: Reuters/ Luis Cortés)

Otro de los funcionarios que también buscará competir para ser gobernador de dicha entidad es Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien expresó dicha intención el pasado 1 de octubre.

El 16 de octubre, Omar Flores, dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Sonora, declaró que la ex velocista sonorense sigue aspirando a la gubernatura del estado. “Vamos a esperar el mecanismo que se va a usar para poder asignar candidato, pero nuestra propuesta como Partido del Trabajo es firme: Ana Gabriel Guevara”.

